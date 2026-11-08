(VIDEO) Enner Valencia marca un gol agónico que vale un título y consagra campeón de Liga Argentina a Boca Juniors

Boca Juniors conquistó la estrella 75 de su historia y se consagró campeón de la Liga Argentina tras una victoria agónica. El ecuatoriano Enner Valencia anotó el tanto definitivo en el último minuto del encuentro, aprovechando un error del arquero rival para sentenciar el campeonato. La consagración estuvo marcada por un inusual momento de confusión cuando Rosario Central festejó por error el título de campeón de la Tabla Anual antes de la definición que terminó favoreciendo al conjunto xeneize.

Medios como Clarín, Infobae, Olé, La Nación, France 24, AP News, Yahoo y El Universo detallaron tanto la jugada decisiva del delantero como el festejo posterior del equipo con una remera especial. El impacto de este resultado altera la tabla histórica de campeones del fútbol argentino. Las coberturas periodísticas se han centrado en la dramaticidad del trámite del partido y en las repercusiones inmediatas que dejó la conquista de este torneo anual.

Las transmisiones en video y los reportes gráficos continúan circulando en los portales deportivos mientras se actualizan las estadísticas oficiales del fútbol de la región tras el desenlace.