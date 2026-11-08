(VIDEO) Enner Valencia marca un gol agónico que vale un título y consagra campeón de Liga Argentina a Boca Juniors
Enner Valencia marca un gol agónico en el último minuto que consagra a Boca Juniors campeón de la Tabla Anual.
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El resumen
Boca Juniors conquistó la estrella 75 de su historia y se consagró campeón de la Liga Argentina tras una victoria agónica. El ecuatoriano Enner Valencia anotó el tanto definitivo en el último minuto del encuentro, aprovechando un error del arquero rival para sentenciar el campeonato. La consagración estuvo marcada por un inusual momento de confusión cuando Rosario Central festejó por error el título de campeón de la Tabla Anual antes de la definición que terminó favoreciendo al conjunto xeneize.
Medios como Clarín, Infobae, Olé, La Nación, France 24, AP News, Yahoo y El Universo detallaron tanto la jugada decisiva del delantero como el festejo posterior del equipo con una remera especial. El impacto de este resultado altera la tabla histórica de campeones del fútbol argentino. Las coberturas periodísticas se han centrado en la dramaticidad del trámite del partido y en las repercusiones inmediatas que dejó la conquista de este torneo anual.
Las transmisiones en video y los reportes gráficos continúan circulando en los portales deportivos mientras se actualizan las estadísticas oficiales del fútbol de la región tras el desenlace.
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Cobertura (10)
- Increíble: Rosario Central festejó por error el título de campeón de la Tabla Anual Infobae · hace 3 h
- Boca, campeón de película: Enner Valencia marcó un gol agónico, le arrebató el título a Rosario Central y desató la fiesta por la estrella 75 Clarin.com · hace 3 h
- Boca Juniors conquista el título de la Tabla Anual con un gol de Enner Valencia France 24 · hace 3 h
- Argentina: agónico triunfo de Boca Juniors para ganar el torneo anual AP News · hace 3 h
- La remera especial con la que Boca festejó el título de liga Olé · hace 3 h
- El gol de Enner Valencia en el último minuto tras un error del arquero que le dio el título a Boca Juniors Infobae · hace 3 h
- Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Boca La Nación · hace 3 h
- El ecuatoriano Enner Valencia marca y Boca Juniors es campeón de la Tabla Anual Yahoo · hace 3 h
- (VIDEO) Enner Valencia marca un gol agónico que vale un título y consagra campeón de Liga Argentina a Boca Juniors El Universo · hace 3 h
- Un grito agónico y de corazón: Boca es campeón de Liga Olé · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Quién marcó el gol que le dio el título a Boca Juniors?
El ecuatoriano Enner Valencia anotó el tanto agónico en el último minuto.
¿Qué error ocurrió durante los festejos según la cobertura?
Rosario Central festejó por error el título de campeón de la Tabla Anual antes de la definición.
¿Qué número de estrella alcanzó el club con este campeonato?
Boca Juniors alcanzó la estrella 75 de su historia futbolística.
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