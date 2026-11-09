“Godzilla” aplasta a todos con un debut récord de $31.6 millones
Godzilla recauda 31.6 millones de dólares en su estreno y supera a The Cat in the Hat en la taquilla norteamericana.
- Clave informativa: “Godzilla” aplasta a todos con un debut récord de $31.6 millones
- Punto central: Godzilla recauda 31.6 millones de dólares en su estreno y supera a The Cat in the Hat en la taquilla norteamericana.
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Respuestas rápidas
Cuál fue la recaudación del debut de Godzilla
El debut alcanzó los 31.6 millones de dólares en la taquilla norteamericana.
Qué película fue superada en taquilla por este estreno
Los reportes señalan que superó a The Cat in the Hat.
Quién es el director de la producción
La dirección está a cargo de Takashi Yamazaki.
🌍 Propagación entre idiomas
Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
La película "Godzilla Minus Zero" registra un debut récord en la taquilla norteamericana al alcanzar los 31.6 millones de dólares, superando las cifras de producciones como "The Cat in the Hat" y posicionándose como un fenómeno en salas de cine. La cobertura informativa detalla que este desempeño casi triplica el debut de la entrega anterior, "Minus One", según reportan medios como Yahoo en Español Vida y Estilo y agencias internacionales de noticias.
Asimismo, el cubrimiento destaca el impacto global de la producción, compartiendo listas de películas recomendadas y detalles sobre la recaudación mundial junto a otros títulos internacionales. En cuanto a la creación de la película, notas especializadas recogen declaraciones del director Takashi Yamazaki sobre la inspiración felina en las peleas del filme y análisis sobre los personajes de la historia.
Las coberturas disponibles no especifican la duración proyectada de la permanencia del filme en las carteleras norteamericanas ni los detalles de su distribución en el resto de los mercados internacionales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 52 min.
Cobertura (19)
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- Aplastante debut de “Godzilla” con un récord de $31,6 millones; supera a “The Cat in the Hat” San Diego Union-Tribune · hace 1 d
- Celda de cifras: "Godzilla: Minus zero" lidera la taquilla mientras prosigue el fenómeno de "Puedes verlo todo (You can see everything)" El Cine de LoQueYoTeDiga · hace 1 d
- Crítica: Godzilla Minus Zero (Gojira -0) Rolling Stone en Español · hace 1 d
- Aplastante debut de "Godzilla" con un récord de $31,6 millones; supera a "The Cat in the Hat" AP News · hace 1 d
- ‘Godzilla Minus Zero’ arrasa en salas y casi triplica el debut de ‘Minus One’ en la taquilla norteamericana Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 1 d
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