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“Godzilla” aplasta a todos con un debut récord de $31.6 millones

Godzilla recauda 31.6 millones de dólares en su estreno y supera a The Cat in the Hat en la taquilla norteamericana.

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  • Clave informativa: “Godzilla” aplasta a todos con un debut récord de $31.6 millones
  • Punto central: Godzilla recauda 31.6 millones de dólares en su estreno y supera a The Cat in the Hat en la taquilla norteamericana.
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Respuestas rápidas

Cuál fue la recaudación del debut de Godzilla

El debut alcanzó los 31.6 millones de dólares en la taquilla norteamericana.

Qué película fue superada en taquilla por este estreno

Los reportes señalan que superó a The Cat in the Hat.

Quién es el director de la producción

La dirección está a cargo de Takashi Yamazaki.

🌍 Propagación entre idiomas

Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 9 nov, 03:09 UTC
🇬🇧 Ingles 8 nov, 23:22 UTC · Variety

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El resumen

La película &quot;Godzilla Minus Zero&quot; registra un debut récord en la taquilla norteamericana al alcanzar los 31.6 millones de dólares, superando las cifras de producciones como &quot;The Cat in the Hat&quot; y posicionándose como un fenómeno en salas de cine. La cobertura informativa detalla que este desempeño casi triplica el debut de la entrega anterior, &quot;Minus One&quot;, según reportan medios como Yahoo en Español Vida y Estilo y agencias internacionales de noticias.

Asimismo, el cubrimiento destaca el impacto global de la producción, compartiendo listas de películas recomendadas y detalles sobre la recaudación mundial junto a otros títulos internacionales. En cuanto a la creación de la película, notas especializadas recogen declaraciones del director Takashi Yamazaki sobre la inspiración felina en las peleas del filme y análisis sobre los personajes de la historia.

Las coberturas disponibles no especifican la duración proyectada de la permanencia del filme en las carteleras norteamericanas ni los detalles de su distribución en el resto de los mercados internacionales.

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Godzilla Minus Zero Takashi Yamazaki Cine Taquilla Estados Unidos

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