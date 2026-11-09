Russell Brand, condenado por violación, recibe una pena de 10 años y seis meses de prisión

La sentencia de Russell Brand fue establecida inicialmente por Univision a las 14:56 UTC, según la cual el actor británico fue condenado a más de 10 años de prisión en una cárcel británica por violación y agresión sexual. BBC y AP News confirmaron la condena, con AP destacando que el fallo reaviva el escrutinio sobre la cultura de silencio de la BBC en casos de abuso. EL PAÍS y CNN en Español detallaron que Brand fue encontrado culpable de violar a una mujer y cometer agresiones sexuales a otras tres personas.

Yahoo en Español Vida y Estilo reportó además la reacción de la esposa de Brand, quien salió del juzgado y cuyo abogado afirmó que se sentía 'totalmente devastada'. Todas las fuentes coinciden en la duración de la pena y los delitos, aunque difieren en el énfasis: mientras BBC y AP se centran en la crítica institucional, otros medios resaltan la vida personal del caso. La duración de la condena, que supera los 10 años, refleja la gravedad de los cargos y la decisión del juzgado de aplicar una sanción significativa.

La inclusión de agresiones sexuales a otras tres personas en la acusación ha ampliado el alcance del caso más allá del violento incidente principal. Mientras la condena es un hecho contundente, las reacciones varían según el enfoque de cada medio. La BBC y AP destacan la polémica institucional, mientras que Yahoo se centra en la dimensión personal del caso.