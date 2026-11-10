Daniel Ortega reaparece en homenaje a Carlos Fonseca mientras mantiene preso a su hijo

Tras un periodo de 68 días sin apariciones públicas, Daniel Ortega reapareció en un acto de homenaje a Carlos Fonseca, de acuerdo con la información difundida por medios como La Prensa. La prolongada ausencia del mandatario, que abarcó poco más de dos meses, había intensificado las conjeturas sobre su estado de salud según la cobertura de Diario Las Américas y otros medios de la región.

La reaparición pública se produce mientras se mantiene la situación de detención de su hijo, un elemento destacado en los reportes recientes. Sin embargo, la cobertura no detalla los motivos específicos de la ausencia prolongada ni ofrece información oficial adicional sobre las especulaciones médicas previas que circularon durante el período en que estuvo fuera de la vista pública.

Los reportes actuales tampoco especifican las próximas apariciones oficiales del mandatario nicaragüense ni las medidas subsiguientes en torno a su familia. La información disponible se limita a confirmar el retorno a los actos públicos durante el homenaje mencionado, sin que los despachos informativos establezcan nuevas previsiones sobre su agenda oficial.