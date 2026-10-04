La dictadura de Nicaragua anunció su salida del Parlamento Centroamericano tras denunciar el tratado constitutivo del organismo

La salida de Nicaragua del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) se produce en medio de críticas y llamados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para restablecer las libertades en el país centroamericano. La decisión gubernamental implica la notificación formal y la denuncia del tratado constitutivo del organismo regional, según detallan los reportes internacionales y de medios especializados.

Diversos medios y agencias informativas han consignado el retiro inmediato de Nicaragua, marcando un nuevo paso en el aislamiento internacional de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los reportes publicados por medios como El Nuevo Herald, Infobae y LatinUS documentan que la medida ocurre de manera paralela a las exigencias planteadas por la OEA sobre la situación política interna nicaragüense.

La cobertura actual no especifica los pasos procesales adicionales ni las reacciones formales de los demás Estados miembros del PARLACEN ante la salida notificada por Nicaragua.