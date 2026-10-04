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La dictadura de Nicaragua anunció su salida del Parlamento Centroamericano tras denunciar el tratado constitutivo del organismo

Nicaragua abandona de forma inmediata el Parlamento Centroamericano tras denunciar su tratado constitutivo.

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  • Clave informativa: La dictadura de Nicaragua anunció su salida del Parlamento Centroamericano tras denunciar el tratado constitutivo del organismo
  • Punto central: Nicaragua abandona de forma inmediata el Parlamento Centroamericano tras denunciar su tratado constitutivo.
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El resumen

La salida de Nicaragua del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) se produce en medio de críticas y llamados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para restablecer las libertades en el país centroamericano. La decisión gubernamental implica la notificación formal y la denuncia del tratado constitutivo del organismo regional, según detallan los reportes internacionales y de medios especializados.

Diversos medios y agencias informativas han consignado el retiro inmediato de Nicaragua, marcando un nuevo paso en el aislamiento internacional de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los reportes publicados por medios como El Nuevo Herald, Infobae y LatinUS documentan que la medida ocurre de manera paralela a las exigencias planteadas por la OEA sobre la situación política interna nicaragüense.

La cobertura actual no especifica los pasos procesales adicionales ni las reacciones formales de los demás Estados miembros del PARLACEN ante la salida notificada por Nicaragua.

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Cobertura (15)

Respuestas rápidas

¿Qué organismo abandonó Nicaragua?

Nicaragua abandonó el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

¿Cuáles son las circunstancias de la salida?

La salida se anunció de forma inmediata tras denunciar el tratado constitutivo del organismo y en medio de críticas y llamados de la OEA.

¿Se conocen las reacciones de los demás países?

La cobertura disponible no detalla las respuestas oficiales de los otros miembros del parlamento regional.

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Nicaragua PARLACEN OEA Ortega Murillo Centroamérica

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