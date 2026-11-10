El aeropuerto Luis Muñoz Marín tendrá un nuevo estacionamiento multipisos
El aeropuerto Luis Muñoz Marín contará con un nuevo estacionamiento multipisos según la cobertura actual.
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El resumen
El aeropuerto Luis Muñoz Marín tendrá un nuevo estacionamiento multipisos, de acuerdo con la información difundida por diversos medios. La construcción estará a cargo de Aerostar.
La cobertura informativa sobre esta obra incluye registros visuales publicados por Metro Puerto Rico, además de los reportes emitidos por NotiCel, wapa.tv, Periódico La Perla, Telemundo Puerto Rico y El Nuevo Día. Los detalles sobre los montos de inversión fueron destacados particularmente por Telemundo Puerto Rico al precisar la cifra destinada por Aerostar para el desarrollo del estacionamiento multipisos.
Las publicaciones actuales no especifican las fechas exactas de inicio ni de conclusión de los trabajos de construcción. La cobertura tampoco detalla los impactos operativos temporales que este proyecto multipisos podría generar en el flujo vehicular o peatonal dentro del aeropuerto Luis Muñoz Marín.
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Cobertura (9)
- Encaminada la construcción de más estacionamientos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín Primera Hora · hace 6 h
- Aerostar construirá nuevo estacionamiento multipisos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín NotiCel · hace 6 h
- FOTOS: Construirán nuevo estacionamiento multipisos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín Metro Puerto Rico · hace 6 h
- Aerostar construirá nuevo estacionamiento multipisos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín NotiCel · hace 6 h
- Aeropuerto Luis Muñoz Marín tendrá nuevo estacionamiento multipisos wapa.tv · hace 6 h
- Aeropuerto LMM contará con nuevo estacionamiento multipisos Periódico La Perla · hace 6 h
- FOTOS: Construirán nuevo estacionamiento multipisos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín Metro Puerto Rico · hace 6 h
- Aerostar invertirá $173 millones en nuevo estacionamiento en el aeropuerto LMM Telemundo Puerto Rico · hace 6 h
- El aeropuerto Luis Muñoz Marín tendrá un nuevo estacionamiento multipisos El Nuevo Día · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién estará a cargo de la construcción del nuevo estacionamiento?
Aerostar es la entidad encargada de construir el nuevo estacionamiento multipisos.
¿Qué medios informaron sobre el proyecto en el aeropuerto?
La noticia fue difundida por NotiCel, wapa.tv, Periódico La Perla, Metro Puerto Rico, Telemundo Puerto Rico y El Nuevo Día.
¿Se conocen las fechas de inicio de la construcción?
La cobertura actual no especifica el calendario de obras ni las fechas de inicio o finalización.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
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