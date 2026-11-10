El aeropuerto Luis Muñoz Marín tendrá un nuevo estacionamiento multipisos, de acuerdo con la información difundida por diversos medios. La construcción estará a cargo de Aerostar.

La cobertura informativa sobre esta obra incluye registros visuales publicados por Metro Puerto Rico, además de los reportes emitidos por NotiCel, wapa.tv, Periódico La Perla, Telemundo Puerto Rico y El Nuevo Día. Los detalles sobre los montos de inversión fueron destacados particularmente por Telemundo Puerto Rico al precisar la cifra destinada por Aerostar para el desarrollo del estacionamiento multipisos.

Las publicaciones actuales no especifican las fechas exactas de inicio ni de conclusión de los trabajos de construcción. La cobertura tampoco detalla los impactos operativos temporales que este proyecto multipisos podría generar en el flujo vehicular o peatonal dentro del aeropuerto Luis Muñoz Marín.