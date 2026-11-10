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¡Medio millón! Cae premio de $500,000 del Powerball en Puerto Rico

Un premio de quinientos mil dólares del Powerball ha sido ganado en Puerto Rico mediante un boleto vendido en San Sebastián.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · Enfriándose
  • Clave informativa: ¡Medio millón! Cae premio de $500,000 del Powerball en Puerto Rico
  • Punto central: Un premio de quinientos mil dólares del Powerball ha sido ganado en Puerto Rico mediante un boleto vendido en San Sebastián.
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Cobertura (6)

El resumen

La noticia sobre la jugada afortunada comenzó a circular públicamente durante las primeras horas de la mañana, generando atención mediática en la isla. Diferentes medios informativos locales, entre ellos wapa.tv, NotiUno.com, Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora, consignaron de manera coincidente que una persona en territorio puertorriqueño se llevó el monto mencionado.

Las coberturas detallan que el boleto premiado fue adquirido específicamente en San Sebastián, destacando el carácter afortunado de la jugada sin ofrecer inicialmente detalles adicionales sobre la identidad del ganador. La información disponible hasta el momento se limita a confirmar la caída del premio y el punto de venta del boleto ganador.

Las coberturas no especifican por el momento si el premio mayor ha sido reclamado formalmente ante las autoridades de la lotería ni otros detalles sobre el proceso posterior al sorteo.

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Respuestas rápidas

¿De cuánto es el premio del Powerball que cayó en Puerto Rico?

El premio ganado es de quinientos mil dólares.

¿Dónde se vendió el boleto ganador?

El boleto fue vendido en el municipio de San Sebastián.

¿Qué medios informaron sobre el suceso?

La noticia fue difundida por medios como wapa.tv, NotiUno.com, Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora.

Velocidad

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