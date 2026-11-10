¡Medio millón! Cae premio de $500,000 del Powerball en Puerto Rico
Un premio de quinientos mil dólares del Powerball ha sido ganado en Puerto Rico mediante un boleto vendido en San Sebastián.
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- Punto central: Un premio de quinientos mil dólares del Powerball ha sido ganado en Puerto Rico mediante un boleto vendido en San Sebastián.
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Cobertura (6)
- Ganan $500 mil en jugada del Powerball en Puerto Rico wapa.tv · hace 6 h
- Se llevan $500,000 del Powerball en Puerto Rico NotiUno.com · hace 7 h
- Premio de $500,000 del Powerball cae en Puerto Rico Telemundo Puerto Rico · hace 7 h
- Boleto vendido en San Sebastián gana $500 mil en jugada del Powerball wapa.tv · hace 7 h
- ¡Jugada afortunada! Una persona en Puerto Rico se lleva premio de $500,000 de Powerball El Nuevo Día · hace 7 h
- ¡Medio millón! Cae premio de $500,000 del Powerball en Puerto Rico Primera Hora · hace 7 h
El resumen
La noticia sobre la jugada afortunada comenzó a circular públicamente durante las primeras horas de la mañana, generando atención mediática en la isla. Diferentes medios informativos locales, entre ellos wapa.tv, NotiUno.com, Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora, consignaron de manera coincidente que una persona en territorio puertorriqueño se llevó el monto mencionado.
Las coberturas detallan que el boleto premiado fue adquirido específicamente en San Sebastián, destacando el carácter afortunado de la jugada sin ofrecer inicialmente detalles adicionales sobre la identidad del ganador. La información disponible hasta el momento se limita a confirmar la caída del premio y el punto de venta del boleto ganador.
Las coberturas no especifican por el momento si el premio mayor ha sido reclamado formalmente ante las autoridades de la lotería ni otros detalles sobre el proceso posterior al sorteo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿De cuánto es el premio del Powerball que cayó en Puerto Rico?
El premio ganado es de quinientos mil dólares.
¿Dónde se vendió el boleto ganador?
El boleto fue vendido en el municipio de San Sebastián.
¿Qué medios informaron sobre el suceso?
La noticia fue difundida por medios como wapa.tv, NotiUno.com, Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora.
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