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Muere Toukie Smith, modelo, actriz y expareja de Robert De Niro

Muere Toukie Smith a los 74 años, modelo, actriz y madre de los mellizos de Robert De Niro, dejando un legado de resiliencia tras una enfermedad crónica.

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Respuestas rápidas

¿Quién era Toukie Smith?

Modelo, actriz y expareja de Robert De Niro, madre de sus hijos mellizos Julian y Aaron, nacidos en 1995.

¿A qué edad falleció y cuándo se anunció?

Murió a los 74 años; la noticia se publicó el 9 de noviembre de 2026 en medios internacionales.

¿Qué se sabe de la causa de su muerte?

Los titulares mencionan una enfermedad crónica en sus últimos años, pero no especifican el diagnóstico ni la causa exacta del fallecimiento.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇩🇪 Aleman57 minutos antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 10 nov, 10:09 UTC
🇩🇪 Aleman 10 nov, 09:11 UTC · n-tv.de

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

La modelo y actriz Toukie Smith ha fallecido a los 74 años, según confirman medios como EL PAÍS, El Mundo, La Vanguardia, 20Minutos, OkDiario, AhoraMismo.com, Vanitatis e Il Messaggero. Vanitatis subraya la enfermedad crónica que marcó sus últimos años de vida, aunque los titulares no especifican el diagnóstico ni la causa exacta del fallecimiento.

Los medios coinciden en resaltar su relación con De Niro y la maternidad de los gemelos como ejes centrales de su visibilidad pública, junto a su carrera independiente como modelo de alto nivel y actriz. Il Messaggero enmarca su biografía como una vida de resiliencia entre pasarelas, pantallas y adversidad personal.

Queda por ver si la familia o representantes oficiales emitirán comunicados sobre los detalles del deceso y los homenajes previstos, así como si De Niro hará declaraciones públicas sobre la pérdida de la madre de sus hijos.

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