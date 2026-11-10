Muere Toukie Smith, modelo, actriz y expareja de Robert De Niro
Muere Toukie Smith a los 74 años, modelo, actriz y madre de los mellizos de Robert De Niro, dejando un legado de resiliencia tras una enfermedad crónica.
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Respuestas rápidas
¿Quién era Toukie Smith?
Modelo, actriz y expareja de Robert De Niro, madre de sus hijos mellizos Julian y Aaron, nacidos en 1995.
¿A qué edad falleció y cuándo se anunció?
Murió a los 74 años; la noticia se publicó el 9 de noviembre de 2026 en medios internacionales.
¿Qué se sabe de la causa de su muerte?
Los titulares mencionan una enfermedad crónica en sus últimos años, pero no especifican el diagnóstico ni la causa exacta del fallecimiento.
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El resumen
La modelo y actriz Toukie Smith ha fallecido a los 74 años, según confirman medios como EL PAÍS, El Mundo, La Vanguardia, 20Minutos, OkDiario, AhoraMismo.com, Vanitatis e Il Messaggero. Vanitatis subraya la enfermedad crónica que marcó sus últimos años de vida, aunque los titulares no especifican el diagnóstico ni la causa exacta del fallecimiento.
Los medios coinciden en resaltar su relación con De Niro y la maternidad de los gemelos como ejes centrales de su visibilidad pública, junto a su carrera independiente como modelo de alto nivel y actriz. Il Messaggero enmarca su biografía como una vida de resiliencia entre pasarelas, pantallas y adversidad personal.
Queda por ver si la familia o representantes oficiales emitirán comunicados sobre los detalles del deceso y los homenajes previstos, así como si De Niro hará declaraciones públicas sobre la pérdida de la madre de sus hijos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (71% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (11)
- Muere Toukie Smith, expareja de Robert de Niro y madre de sus dos hijos mellizos: "Era una fuerza de la naturaleza" Telecinco · hace 17 h
- De qué murió Toukie Smith, expareja de Robert De Niro y madre de sus gemelos, a los 74 años La Nación · hace 17 h
- Muere Toukie Smith, ex pareja de Robert de Niro y madre de sus gemelos, a los 74 años El Mundo · hace 17 h
- Muere Toukie Smith, modelo, actriz y expareja de Robert De Niro, a los 74 años EL PAÍS · hace 17 h
- Toukie Smith: Una Vida entre Pasarelas, Pantallas y Resiliencia Il Messaggero · hace 17 h
- Muere Toukie Smith, ex pareja de Robert de Niro y madre de sus hijos mellizos, a los 74 años OkDiario · hace 17 h
- Toukie Smith, exnovia de Robert De Niro, muere a los 74 años AhoraMismo.com · hace 17 h
- Muere la modelo y actriz Toukie Smith, expareja de Robert de Niro y madre de sus hijos mellizos 20Minutos · hace 17 h
- Muere Toukie Smith, ex pareja de Robert de Niro y madre de sus gemelos, a los 74 años El Mundo · hace 17 h
- Muere Toukie Smith, expareja de Robert De Niro y madre de sus hijos mellizos: la enfermedad crónica que marcó sus últimos años de vida Vanitatis · hace 17 h
- Muere Toukie Smith, modelo, actriz y expareja de Robert De Niro La Vanguardia · hace 17 h
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