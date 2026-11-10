Muere Toukie Smith, modelo, actriz y expareja de Robert De Niro

La modelo y actriz Toukie Smith ha fallecido a los 74 años, según confirman medios como EL PAÍS, El Mundo, La Vanguardia, 20Minutos, OkDiario, AhoraMismo.com, Vanitatis e Il Messaggero. Vanitatis subraya la enfermedad crónica que marcó sus últimos años de vida, aunque los titulares no especifican el diagnóstico ni la causa exacta del fallecimiento.

Los medios coinciden en resaltar su relación con De Niro y la maternidad de los gemelos como ejes centrales de su visibilidad pública, junto a su carrera independiente como modelo de alto nivel y actriz. Il Messaggero enmarca su biografía como una vida de resiliencia entre pasarelas, pantallas y adversidad personal.

Queda por ver si la familia o representantes oficiales emitirán comunicados sobre los detalles del deceso y los homenajes previstos, así como si De Niro hará declaraciones públicas sobre la pérdida de la madre de sus hijos.