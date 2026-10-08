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Robert De Niro, 83 años: “A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan”

A los 83 años, Robert De Niro revela su rutina de entrenamiento y explica por qué toma a los bailarines como referencia desde los 40.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En aumento
  • Clave informativa: Robert De Niro, 83 años: “A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan”
  • Punto central: A los 83 años, Robert De Niro revela su rutina de entrenamiento y explica por qué toma a los bailarines como referencia desde los 40.
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Respuestas rápidas

¿Qué edad tiene Robert De Niro?

Tiene 83 años, según indican los reportes.

¿En qué se basa su rutina física?

Incluye pesas, cardio y tai chi, tomando como referencia a los bailarines desde que tenía 40 años.

¿Qué medios cubrieron la noticia?

La información fue difundida por El Imparcial, TN, El Cronista, MDZ Online, Identidad Correntina y La Nación.

El resumen

A los 83 años, Robert De Niro mantiene su condición física mediante una rutina que incluye pesas, cardio y tai chi, además de cumplir con las exigencias físicas de Hollywood. La cobertura destaca que el actor adoptó esta perspectiva sobre el ejercicio físico a los 40 años, momento en el cual decidió tomar como modelo a los bailarines bajo la premisa de que ellos trabajan, practican y ejercitan de manera constante para mantenerse saludables.

Diversos medios, entre ellos El Imparcial, TN, El Cronista, MDZ Online, Identidad Correntina y La Nación, reflejan las declaraciones del actor sobre cómo integra la actividad física en su vida cotidiana para preservar su salud a su edad actual. Los reportes actuales no especifican detalles adicionales sobre posibles proyectos cinematográficos futuros ni sobre la frecuencia exacta o duración de cada sesión de su rutina de ejercicios.

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