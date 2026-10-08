Robert De Niro, 83 años: “A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan”
A los 83 años, Robert De Niro revela su rutina de entrenamiento y explica por qué toma a los bailarines como referencia desde los 40.
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Respuestas rápidas
¿Qué edad tiene Robert De Niro?
Tiene 83 años, según indican los reportes.
¿En qué se basa su rutina física?
Incluye pesas, cardio y tai chi, tomando como referencia a los bailarines desde que tenía 40 años.
¿Qué medios cubrieron la noticia?
La información fue difundida por El Imparcial, TN, El Cronista, MDZ Online, Identidad Correntina y La Nación.
El resumen
A los 83 años, Robert De Niro mantiene su condición física mediante una rutina que incluye pesas, cardio y tai chi, además de cumplir con las exigencias físicas de Hollywood. La cobertura destaca que el actor adoptó esta perspectiva sobre el ejercicio físico a los 40 años, momento en el cual decidió tomar como modelo a los bailarines bajo la premisa de que ellos trabajan, practican y ejercitan de manera constante para mantenerse saludables.
Diversos medios, entre ellos El Imparcial, TN, El Cronista, MDZ Online, Identidad Correntina y La Nación, reflejan las declaraciones del actor sobre cómo integra la actividad física en su vida cotidiana para preservar su salud a su edad actual. Los reportes actuales no especifican detalles adicionales sobre posibles proyectos cinematográficos futuros ni sobre la frecuencia exacta o duración de cada sesión de su rutina de ejercicios.
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Cobertura (6)
- A los 83 años, Robert De Niro revela cómo mantiene su condición física con pesas, cardio y tai chi mientras explica por qué desde los 40 tomó como referencia a los bailarines para convertir el ejercicio constante en parte de su rutina El Imparcial · hace 10 h
- Robert De Niro a los 83 años: “A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan” TN · hace 10 h
- Robert De Niro (83 años) contó cómo logra mantenerse en forma y cumplir las exigencias de Hollywood: “Decidí tomar como referencia a los bailarines” El Cronista · hace 10 h
- A los 83 años, Robert De Niro sorprendió al contar cómo entrena para mantenerse saludable MDZ Online · hace 10 h
- Robert De Niro revela la rutina que lo mantiene en forma a los 83 Identidad Correntina · hace 10 h
- Robert De Niro, 83 años: “A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan” La Nación · hace 10 h
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