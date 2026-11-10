Países que no podrán participar en Miss Universe en Puerto Rico

En noviembre de 2026, el inicio de Miss Universe en Puerto Rico ha colocado el foco en el desarrollo de los primeros días del evento y en la lista de países que no podrán participar en esta edición, según reporta Primera Hora. Paralelamente, los preparativos y la cobertura inicial han cobrado fuerza en los medios.

A continuación, la cobertura detalla los festejos y eventos previos, incluyendo la celebración de 'La Gran Despedida' para las candidatas, un aspecto destacado por Telemundo Dallas. Asimismo, El Vocero de Puerto Rico resalta la posición de candidatas como Jennifer Barreto entre las diez con mejores despedidas, mientras Yahoo en Español Vida y Estilo incorpora análisis sobre las favoritas.

Actualmente, la atención se concentra en el desarrollo tras bastidores de la competencia en suelo puertorriqueño, según documenta El Nuevo Día, mientras la cobertura sigue de cerca el desempeño de las aspirantes y la situación oficial de las delegaciones ausentes.