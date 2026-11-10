Suazo se metió en la polémica del Olimpia-Olancho y coincide con Espinel: "No puede existir"

5 fuentes informan sobre la controversia desatada en el fútbol hondureño tras el encuentro entre Olimpia y Olancho, una situación que mantiene al equipo albo en el primer lugar a la espera de una resolución oficial sobre el partido. La cobertura periodística detalla denuncias de apuestas clandestinas que amenazan al deporte local, exigencias de una investigación arbitral por parte de Olancho FC y cuestionamientos sobre la aplicación del FVS.

La situación escaló con declaraciones públicas de figuras como Suazo y Espinel, además de señalamientos sobre la presencia de Samuel García en el Estadio Nacional. Los reportes de medios como Radio América, Proceso Digital, Diario La Tribuna, El Heraldo y DIEZ ponen de relieve las tensiones administrativas y arbitrales que afectan directamente a los clubes y directivos involucrados en el torneo.

El desarrollo futuro de esta controversia depende de las decisiones que adopten las autoridades disciplinarias y deportivas competentes respecto al fallo pendiente del partido, mientras los clubes exigen esclarecer las irregularidades denunciadas en el arbitraje y en la seguridad del campeonato nacional.