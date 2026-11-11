Chávez, “Chiquita” y Carbajal engalanan la 64 Convención del Consejo Mundial de Box
La 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Box en Acapulco reúne a figuras como Julio César Chávez.
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Cobertura (6)
- Necesita boxeo mexicano promocionar nuevos talentos Reforma · hace 3 h
- WBC fomenta el uso del correo postal desde Acapulco World Boxing Council · hace 3 h
- Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán protagonizan emotivo momento Yahoo · hace 3 h
- Noche especial en 64 Convención Anual del WBC en Acapulco con entrega de premios FightNews · hace 3 h
- Chocolatito se reencuentra con su viejo rival en la Convención Anual del CMB La Prensa - Noticias de Nicaragua y el mundo · hace 3 h
- Chávez, “Chiquita” y Carbajal engalanan la 64 Convención del Consejo Mundial de Box El Sol de México · hace 3 h
El resumen
En la fecha del 11 de noviembre de 2026, la cobertura comenzó con los reportes de Yahoo, FightNews, El Sol de México, La Prensa y el World Boxing Council sobre la 64 Convención del Consejo Mundial de Box en Acapulco. Posteriormente, las publicaciones destacaron la presencia de figuras como Julio César Chávez, “Chiquita”, Carbajal y Mauricio Sulaimán, quienes protagonizaron un momento emotivo.
Asimismo, los reportes indicaron la realización de una entrega de premios, el reencuentro de Chocolatito con un viejo rival y una iniciativa del WBC para fomentar el uso del correo postal desde la misma sede. El estado actual de la cobertura no registra contradicciones entre las fuentes mencionadas, centrándose exclusivamente en los acontecimientos y reconocimientos llevados a cabo durante el desarrollo de la convención anual en Acapulco.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 13 min.
Respuestas rápidas
¿Dónde se realiza la 64 Convención Anual?
Los reportes sitúan el evento en Acapulco.
¿Qué figuras del boxeo participan en el evento?
La cobertura menciona a Julio César Chávez, “Chiquita”, Carbajal y Chocolatito.
¿Qué organización encabeza la convención?
El Consejo Mundial de Box y su representante Mauricio Sulaimán son señalados en las publicaciones.
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