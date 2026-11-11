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Chávez, “Chiquita” y Carbajal engalanan la 64 Convención del Consejo Mundial de Box

La 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Box en Acapulco reúne a figuras como Julio César Chávez.

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  • Clave informativa: Chávez, “Chiquita” y Carbajal engalanan la 64 Convención del Consejo Mundial de Box
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Cobertura (6)

El resumen

En la fecha del 11 de noviembre de 2026, la cobertura comenzó con los reportes de Yahoo, FightNews, El Sol de México, La Prensa y el World Boxing Council sobre la 64 Convención del Consejo Mundial de Box en Acapulco. Posteriormente, las publicaciones destacaron la presencia de figuras como Julio César Chávez, “Chiquita”, Carbajal y Mauricio Sulaimán, quienes protagonizaron un momento emotivo.

Asimismo, los reportes indicaron la realización de una entrega de premios, el reencuentro de Chocolatito con un viejo rival y una iniciativa del WBC para fomentar el uso del correo postal desde la misma sede. El estado actual de la cobertura no registra contradicciones entre las fuentes mencionadas, centrándose exclusivamente en los acontecimientos y reconocimientos llevados a cabo durante el desarrollo de la convención anual en Acapulco.

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Respuestas rápidas

¿Dónde se realiza la 64 Convención Anual?

Los reportes sitúan el evento en Acapulco.

¿Qué figuras del boxeo participan en el evento?

La cobertura menciona a Julio César Chávez, “Chiquita”, Carbajal y Chocolatito.

¿Qué organización encabeza la convención?

El Consejo Mundial de Box y su representante Mauricio Sulaimán son señalados en las publicaciones.

Velocidad

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