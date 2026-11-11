Detienen en Estados Unidos a Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas, por negocio de relojes falsificados
La detención en Estados Unidos de Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas, por un negocio de relojes falsificados sorprende al ámbito deportivo.
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El resumen
Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas y exfutbolista mexicano, fue detenido en Texas por las autoridades de Estados Unidos bajo cargos relacionados con el contrabando y tráfico de relojes falsificados de lujo. La cobertura de medios como EL PAÍS sitúa el valor de los artículos incautados o investigados en 5,4 millones de dólares, mientras que plataformas como Notisistema, El Norte, Univision y El Informador detallan el arresto del deportista en territorio estadounidense por este supuesto negocio ilegal de relojes falsos.
La acusación formal por parte de Estados Unidos subraya la operación de contrabando transfronterizo de mercancía falsificada, destacando la gravedad del caso debido a la millonaria valoración económica atribuida a las piezas de relojería. Los reportes disponibles no especifican los detalles sobre las próximas audiencias legales del exportero ni el curso que tomará su situación judicial en Texas.
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Cobertura (5)
- Detienen en Texas a exfutbolista mexicano por presunto tráfico de relojes falsificados Notisistema · hace 16 h
- Acusa EU a ex futbolista de contrabando de relojes falsos El Norte · hace 16 h
- Exfutbolista mexicano es arrestado en EEUU por presunto tráfico de relojes de lujo falsificados Univision · hace 16 h
- Detenido en Texas un exportero del Atlas acusado de traficar relojes falsificados valorados en 5,4 millones de dólares EL PAÍS · hace 16 h
- Detienen en Estados Unidos a Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas, por negocio de relojes falsificados El Informador · hace 16 h
Respuestas rápidas
¿Quién fue detenido en Estados Unidos?
Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas y exfutbolista mexicano.
¿De qué se le acusa al exportero?
De presunto tráfico, contrabando y negocio de relojes de lujo falsificados.
¿Cuál es el valor estimado de los relojes involucrados?
La cobertura señala que están valorados en 5,4 millones de dólares.
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