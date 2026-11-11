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Detienen en Estados Unidos a Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas, por negocio de relojes falsificados

La detención en Estados Unidos de Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas, por un negocio de relojes falsificados sorprende al ámbito deportivo.

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El resumen

Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas y exfutbolista mexicano, fue detenido en Texas por las autoridades de Estados Unidos bajo cargos relacionados con el contrabando y tráfico de relojes falsificados de lujo. La cobertura de medios como EL PAÍS sitúa el valor de los artículos incautados o investigados en 5,4 millones de dólares, mientras que plataformas como Notisistema, El Norte, Univision y El Informador detallan el arresto del deportista en territorio estadounidense por este supuesto negocio ilegal de relojes falsos.

La acusación formal por parte de Estados Unidos subraya la operación de contrabando transfronterizo de mercancía falsificada, destacando la gravedad del caso debido a la millonaria valoración económica atribuida a las piezas de relojería. Los reportes disponibles no especifican los detalles sobre las próximas audiencias legales del exportero ni el curso que tomará su situación judicial en Texas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién fue detenido en Estados Unidos?

Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas y exfutbolista mexicano.

¿De qué se le acusa al exportero?

De presunto tráfico, contrabando y negocio de relojes de lujo falsificados.

¿Cuál es el valor estimado de los relojes involucrados?

La cobertura señala que están valorados en 5,4 millones de dólares.

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Pedro Hernández Calderón Atlas Estados Unidos Texas

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