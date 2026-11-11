Detienen en Estados Unidos a Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas, por negocio de relojes falsificados

Pedro Hernández Calderón, exportero del Atlas y exfutbolista mexicano, fue detenido en Texas por las autoridades de Estados Unidos bajo cargos relacionados con el contrabando y tráfico de relojes falsificados de lujo. La cobertura de medios como EL PAÍS sitúa el valor de los artículos incautados o investigados en 5,4 millones de dólares, mientras que plataformas como Notisistema, El Norte, Univision y El Informador detallan el arresto del deportista en territorio estadounidense por este supuesto negocio ilegal de relojes falsos.

La acusación formal por parte de Estados Unidos subraya la operación de contrabando transfronterizo de mercancía falsificada, destacando la gravedad del caso debido a la millonaria valoración económica atribuida a las piezas de relojería. Los reportes disponibles no especifican los detalles sobre las próximas audiencias legales del exportero ni el curso que tomará su situación judicial en Texas.