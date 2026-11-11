Fallece Julio Mariñez, histórico dirigente del PRD y exsecretario General de la Liga Municipal
Fallece Julio Mariñez, figura clave del PRD y exsecretario general de la Liga Municipal Dominicana, a los 74 años.
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El resumen
El ingeniero y dirigente político Julio Mariñez Rosario murió este lunes tras sufrir un infarto, según confirman medios dominicanos. Fue secretario general de la Liga Municipal Dominicana y administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), además de miembro histórico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Acento, Diario Libre, El Nuevo Diario, Listín Diario y 7dias.com.do reportan el fallecimiento ocurrido en un centro de salud privado donde permanecía en cuidados intensivos. La cobertura coincide en destacar su trayectoria como funcionario público y su peso en la estructura del PRD, partido en el que ocupó cargos directivos durante décadas.
El deceso deja una vacante en la memoria institucional del municipalismo dominicano y en la dirigencia perredeísta. Se espera que en las próximas horas la familia y el PRD informen sobre los actos fúnebres y homenajes oficiales.
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Cobertura (5)
- Fallece el histórico dirigente del PRD y exfuncionario público Julio Maríñez Rosario Acento · hace 5 h
- Fallece el ingeniero y dirigente político Julio Maríñez Diario Libre · hace 5 h
- Julio Mariñez sufre infarto,!está en cuidados intensivos en un centro de salud privado 7dias.com.do · hace 5 h
- Fallece el ingeniero Julio Mariñez, exadministrador del Idecoop El Nuevo Diario · hace 5 h
- Fallece Julio Mariñez, histórico dirigente del PRD y exsecretario General de la Liga Municipal Listín Diario · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién era Julio Mariñez?
Ingeniero, dirigente histórico del PRD, exsecretario general de la Liga Municipal Dominicana y exadministrador del Idecoop.
¿Cuál fue la causa de muerte?
Sufrió un infarto y falleció en un centro de salud privado donde estaba en cuidados intensivos.
¿Qué cargos públicos ocupó?
Secretario general de la Liga Municipal Dominicana y administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).
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