TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Mundo

Fallece Julio Mariñez, histórico dirigente del PRD y exsecretario General de la Liga Municipal

Fallece Julio Mariñez, figura clave del PRD y exsecretario general de la Liga Municipal Dominicana, a los 74 años.

5fuentes
5artículos
14velocidad
+0%desde la primera detección
hace 1 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Fallece Julio Mariñez, histórico dirigente del PRD y exsecretario General de la Liga Municipal
  • Punto central: Fallece Julio Mariñez, figura clave del PRD y exsecretario general de la Liga Municipal Dominicana, a los 74 años.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Índice de Velocidad: 14 pts Monitoreado a través de 5 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

El resumen

El ingeniero y dirigente político Julio Mariñez Rosario murió este lunes tras sufrir un infarto, según confirman medios dominicanos. Fue secretario general de la Liga Municipal Dominicana y administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), además de miembro histórico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Acento, Diario Libre, El Nuevo Diario, Listín Diario y 7dias.com.do reportan el fallecimiento ocurrido en un centro de salud privado donde permanecía en cuidados intensivos. La cobertura coincide en destacar su trayectoria como funcionario público y su peso en la estructura del PRD, partido en el que ocupó cargos directivos durante décadas.

El deceso deja una vacante en la memoria institucional del municipalismo dominicano y en la dirigencia perredeísta. Se espera que en las próximas horas la familia y el PRD informen sobre los actos fúnebres y homenajes oficiales.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 44 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién era Julio Mariñez?

Ingeniero, dirigente histórico del PRD, exsecretario general de la Liga Municipal Dominicana y exadministrador del Idecoop.

¿Cuál fue la causa de muerte?

Sufrió un infarto y falleció en un centro de salud privado donde estaba en cuidados intensivos.

¿Qué cargos públicos ocupó?

Secretario general de la Liga Municipal Dominicana y administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Julio Mariñez PRD Liga Municipal Dominicana Idecoop República Dominicana política

Tendencias relacionadas

◼ Archivada Mundo 🔮 se desvanece ✓

Gobierno sube otros RD$4 a gasolina premium y al gasoil

El Gobierno dominicano incrementa el precio de la gasolina premium y el gasoil, mientras los subsidios superan los RD$44 mil millones en 2026.

11 fuentes 12 artículos v 10 hace 3 d
\n \n \n \n \n \n \n