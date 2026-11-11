Fallece Julio Mariñez, histórico dirigente del PRD y exsecretario General de la Liga Municipal

El ingeniero y dirigente político Julio Mariñez Rosario murió este lunes tras sufrir un infarto, según confirman medios dominicanos. Fue secretario general de la Liga Municipal Dominicana y administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), además de miembro histórico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Acento, Diario Libre, El Nuevo Diario, Listín Diario y 7dias.com.do reportan el fallecimiento ocurrido en un centro de salud privado donde permanecía en cuidados intensivos. La cobertura coincide en destacar su trayectoria como funcionario público y su peso en la estructura del PRD, partido en el que ocupó cargos directivos durante décadas.

El deceso deja una vacante en la memoria institucional del municipalismo dominicano y en la dirigencia perredeísta. Se espera que en las próximas horas la familia y el PRD informen sobre los actos fúnebres y homenajes oficiales.