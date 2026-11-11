Hasta hace poco la economía de Paraguay era una estrella en Sudamérica: ¿podrá mantener ese estatus tras la crisis?
La economía de Paraguay figuraba recientemente como estrella en Sudamérica, pero hoy enfrenta una profunda crisis institucional y política.
- Clave informativa: Hasta hace poco la economía de Paraguay era una estrella en Sudamérica: ¿podrá mantener ese estatus tras la crisis?
- Punto central: La economía de Paraguay figuraba recientemente como estrella en Sudamérica, pero hoy enfrenta una profunda crisis institucional y política.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 28 calculada a partir de 8 fuentes informativas y 8 artículos verificados.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano — 26.7 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
Paraguay transita una crisis institucional y política caracterizada por una disputa en la cúpula del poder y advertencias sobre derechos humanos. La cobertura periodística señala el contraste entre el estatus económico que ostentaba el país y la actual situación crítica que abarca temas financieros y sociales.
Medios como CNN en Español, Agencia Paco Urondo, Amnistía Internacional, Pressenza y El Trueno abordan las tensiones políticas, el trasfondo financiero y la exigencia de respuestas centradas en los derechos humanos. Los análisis examinan tanto la dinámica del poder político como las consecuencias económicas y las advertencias humanistas formuladas en el contexto de la crisis.
Los próximos acontecimientos dependerán de cómo evolucione la disputa política en la cúpula del poder paraguayo y de si se implementarán las respuestas exigidas desde la perspectiva de los derechos humanos y la estabilidad financiera.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (8)
- Opinión. Paraguay: cuando los negocios del poder terminan en crisis La Izquierda Diario Uruguay · hace 5 h
- Paraguay: las contradicciones del paraíso neoliberal Jacobin Revista · hace 5 h
- Ueno Bank: Borda analiza la crisis, la garantía de depósitos y los desafíos del Gobierno ABC Color · hace 5 h
- Crisis política en Paraguay: “Hay una disputa en la cúpula del poder” Agencia Paco Urondo · hace 5 h
- Paraguay: La crisis institucional exige respuestas centradas en los derechos humanos https://www.amnistia.org/ · hace 5 h
- El final de la trampa financiera: entre el vaciamiento de Asunción, el espejismo de Buenos Aires y la advertencia humanista Pressenza - International Press Agency · hace 5 h
- El último Chicago Boy paraguayo El Trueno · hace 5 h
- Hasta hace poco la economía de Paraguay era una estrella en Sudamérica: ¿podrá mantener ese estatus tras la crisis? CNN en Español · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es la situación actual de la economía de Paraguay según la cobertura?
La cobertura señala que Paraguay era considerada una estrella en Sudamérica hasta que surgió la actual crisis, cuyas repercusiones financieras y políticas son analizadas por diversos medios.
¿Qué aspectos destacan los organismos y medios sobre la crisis?
Se menciona una disputa en la cúpula del poder, la necesidad de respuestas centradas en los derechos humanos y diversas perspectivas sobre la trampa financiera y el modelo económico.
¿Qué medios cubren la situación en Paraguay?
Entre los medios que informan sobre el tema se encuentran CNN en Español, Agencia Paco Urondo, Amnistía Internacional, Pressenza y El Trueno.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
La inflación en Estados Unidos se modera en octubre menos de lo esperado y decepciona a los inversores
La moderación de la inflación en octubre menor a lo esperado impacta los mercados y mantiene la presión sobre los bolsillos en Estados Unidos.
Anthropic buscará una valoración de US$ 1,4 billones en una salida a bolsa histórica
Anthropic apunta a una valoración de 1,4 billones de dólares en su histórica salida a bolsa.
Vivir en conjuntos sale más caro en Colombia: cuotas de administración suben hasta 20 % y aumentan los contratos verbales, según Fedelonjas
Las cuotas de administración en Colombia aumentan hasta un 20 % y triplican el alza del arriendo, afectando a propietarios e inquilinos.
Autos de lujo, avionetas, un yate y documentos, las incautaciones en caso Ueno en Paraguay
El caso Ueno en Paraguay escala con millonarias incautaciones y exdirectivos ya recluidos en la ex-Tacumbú.
Mientras se avecinan nuevas conversaciones de paz, Putin intensifica sus esfuerzos para destrozar la economía de Ucrania
Nuevas conversaciones de paz coinciden con la intensificación de los ataques rusos para destruir la economía ucraniana.
Tipo de cambio en Tijuana
El tipo de cambio en Tijuana experimenta un incremento en el precio del dólar hacia el cierre de 2026.