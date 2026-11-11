Hasta hace poco la economía de Paraguay era una estrella en Sudamérica: ¿podrá mantener ese estatus tras la crisis?

Paraguay transita una crisis institucional y política caracterizada por una disputa en la cúpula del poder y advertencias sobre derechos humanos. La cobertura periodística señala el contraste entre el estatus económico que ostentaba el país y la actual situación crítica que abarca temas financieros y sociales.

Medios como CNN en Español, Agencia Paco Urondo, Amnistía Internacional, Pressenza y El Trueno abordan las tensiones políticas, el trasfondo financiero y la exigencia de respuestas centradas en los derechos humanos. Los análisis examinan tanto la dinámica del poder político como las consecuencias económicas y las advertencias humanistas formuladas en el contexto de la crisis.

Los próximos acontecimientos dependerán de cómo evolucione la disputa política en la cúpula del poder paraguayo y de si se implementarán las respuestas exigidas desde la perspectiva de los derechos humanos y la estabilidad financiera.