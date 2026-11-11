Los fiscales logran abrir la bóveda blindada del expresidente paraguayo Santiago Peña y la encuentran vacía

La bóveda blindada que la Fiscalía paraguaya vinculaba con la casa del expresidente Santiago Peña, en Asunción, fue abierta y está vacía. La Fiscaloría también=allanó la vivienda y rastreó desvíos de dinero al exterior, según El Nuevo Herald.

ABC Color informó sobre lo incautado en las casas de Peña y de Carlos Carvallo. El caso Ueno bank dio un giro clave: la Fiscalía aclaró que la supuesta bóveda es en realidad una sala de pánico vacía, según Clarín.

El País titular la apertura de la bóveda blindada del expresidente. La cobertura no precisa todavía qué objetos o fondos fueron decomisados ni qué.connection tiene el rastreo de dinero con el expediente.