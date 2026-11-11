Los fiscales logran abrir la bóveda blindada del expresidente paraguayo Santiago Peña y la encuentran vacía
La Fiscalía paraguaya abrió la bóveda blindada atribuida a Santiago Peña y la encontró vacía, en plena investigación por el caso Ueno bank.
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El resumen
La bóveda blindada que la Fiscalía paraguaya vinculaba con la casa del expresidente Santiago Peña, en Asunción, fue abierta y está vacía. La Fiscaloría también=allanó la vivienda y rastreó desvíos de dinero al exterior, según El Nuevo Herald.
ABC Color informó sobre lo incautado en las casas de Peña y de Carlos Carvallo. El caso Ueno bank dio un giro clave: la Fiscalía aclaró que la supuesta bóveda es en realidad una sala de pánico vacía, según Clarín.
El País titular la apertura de la bóveda blindada del expresidente. La cobertura no precisa todavía qué objetos o fondos fueron decomisados ni qué.connection tiene el rastreo de dinero con el expediente.
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Cobertura (5)
- Ordenan embargo y bloqueo de ocho propiedades ligadas a Peña en San Bernardino ABC Color · hace 7 h
- Justicia paraguaya allana casa de Peña en Asunción y rastrea desvíos de dinero al exterior El Nuevo Herald · hace 7 h
- Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo ABC Color · hace 7 h
- Caso Ueno bank: la Fiscalía de Paraguay aclaró que la supuesta bóveda en la casa de Santiago Peña es una sala de pánico vacía Clarin.com · hace 7 h
- Los fiscales logran abrir la bóveda blindada del expresidente paraguayo Santiago Peña y la encuentran vacía EL PAÍS · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué encontraron los fiscales en la bóveda de Santiago Peña?
La encontraron vacía. La Fiscalía paraguaya aclaró que la supuesta bóveda en la casa del expresidente es una sala de pánico sin contenido.
¿Qué más hizo la Fiscalía en el caso Ueno bank?
Allanó la casa de Peña en Asunción y rastreó desvíos de dinero al exterior, según El Nuevo Herald. ABC Color informó sobre lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo.
¿Qué se sabe todavía sobre los bienes decomisados?
La cobertura no detalla qué objetos o fondos fueron incautados en las viviendas de Peña y Carvallo, ni precisa el alcance del rastreo de dinero al exterior.
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