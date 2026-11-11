Señorita Sucre respondió a polémica por video en el que aparece moviendo a las candidatas de Valle y Tolima

Posteriormente, las publicaciones de Chica Noticias y www.diarioadn.co añadieron que Juliana Navila, identificada como la Señorita Sucre, rompió el silencio respecto a las imágenes. La concursante aseguró que las críticas la afectaron y afirmó públicamente: 'No soy tan egocéntrica como creen'.

En cuanto a las discrepancias en la cobertura, los reportes varían al describir la acción de la reina, utilizando términos que van desde parecer empujar o mover a las compañeras hasta desatar un drama en el certamen, sin que la información actual detalle consecuencias adicionales del incidente.