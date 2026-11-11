Señorita Sucre respondió a polémica por video en el que aparece moviendo a las candidatas de Valle y Tolima
Señorita Sucre responde a la polémica desatada en el Concurso Nacional de Belleza tras un video viral.
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El resumen
Posteriormente, las publicaciones de Chica Noticias y www.diarioadn.co añadieron que Juliana Navila, identificada como la Señorita Sucre, rompió el silencio respecto a las imágenes. La concursante aseguró que las críticas la afectaron y afirmó públicamente: 'No soy tan egocéntrica como creen'.
En cuanto a las discrepancias en la cobertura, los reportes varían al describir la acción de la reina, utilizando términos que van desde parecer empujar o mover a las compañeras hasta desatar un drama en el certamen, sin que la información actual detalle consecuencias adicionales del incidente.
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Respuestas rápidas
¿Qué sucedió en el Concurso Nacional de Belleza?
Se desató una polémica a raíz de un video en el que la candidata de Sucre aparece moviendo a las representantes de Valle y Tolima.
¿Quién es la concursante involucrada?
Juliana Navila, conocida como la Señorita Sucre.
¿Cuál fue la respuesta de la Señorita Sucre ante la controversia?
Rompió el silencio para asegurar que las críticas la afectaron y declaró que no es tan egocéntrica como creen.
Cobertura (5)
- Se desata un drama en el certamen de Miss Colombia cuando una concursante parece empujar a otras reinas de belleza para abrirse paso marca usa · hace 4 h
- Juliana Navila rompe el silencio tras polémica por video con las candidatas de Valle y Tolima Chica Noticias · hace 4 h
- Reina empujó dos compañeras en Concurso Nacional de Belleza Telemedellín · hace 4 h
- Señorita Sucre rompió el silencio tras video en el que 'empuja' a las candidatas de Tolima y Valle; asegura que las críticas la afectaron: 'No soy tan egocéntrica como creen' www.diarioadn.co · hace 4 h
- Señorita Sucre respondió a polémica por video en el que aparece moviendo a las candidatas de Valle y Tolima El País · hace 4 h
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