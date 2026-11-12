Andreeva volvió a jugar un tenis total, anuló a Sabalenka y se aseguró el primer puesto en las WTA Finals 2026

Mirra Andreeva asegura el primer puesto en las WTA Finals 2026 tras vencer a Aryna Sabalenka.

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🇪🇸 Espanol 12 nov, 15:09 UTC 🇮🇹 Italiano 12 nov, 09:01 UTC · SuperTennis

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