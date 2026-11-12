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Denuncian que policías limitan visitas a Perkins Rocha en su vivienda

Denuncian que funcionarios policiales limitan las visitas al abogado y dirigente opositor venezolano Perkins Rocha.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
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El resumen

En los reportes recientes de la cobertura, la situación del opositor venezolano Perkins Rocha, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, ha generado diversas reacciones políticas. Dinorah Figuera logró visitarlo en su vivienda, según la información difundida, mientras que el partido de María Corina Machado denunció que las fuerzas policiales imponen restricciones a su acceso y a sus visitas sin que se expliquen las órdenes ni los fundamentos legales detrás de estas medidas.

Posteriormente, figuras políticas como Edmundo González se sumaron a los reclamos públicos, exigiendo el cese inmediato de dichas limitaciones a la movilidad y a las visitas, además de demandar la libertad plena para Rocha. La cobertura señala también pronunciamientos en plataformas digitales que advierten sobre la normalización de estas restricciones adicionales impuestas a personas que mantienen su lucha por la libertad.

Actualmente, la situación se mantiene en el centro del debate político tras los reclamos formales de la oposición y de diversos actores institucionales. Las informaciones disponibles no detallan nuevas respuestas por parte de las autoridades policiales ni especifican si se levantarán las restricciones impuestas en su residencia.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién es Perkins Rocha?

Es un abogado y opositor venezolano que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

¿Qué denuncian los partidos y dirigentes políticos?

Denuncian que policías limitan las visitas a su vivienda y exigen el cese de estas restricciones, así como su libertad plena.

¿Quiénes se han pronunciado sobre el caso?

Entre los actores mencionados en los reportes se encuentran Edmundo González, Dinorah Figuera y el partido de María Corina Machado.

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Perkins Rocha Edmundo González María Corina Machado Dinorah Figuera Venezuela

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