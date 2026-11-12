Emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado: avión tuvo que descender en Bogotá y desviarse de su ruta por 'fallas en el tren de aterrizaje'

Cinco vehículos de bomberos fueron desplazados en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá para atender la novedad registrada tras una falla mecánica en el tren de aterrizaje. La aeronave, operada por AirCaribe, tuvo que desviarse de su ruta original y descender en la capital colombiana, según la cobertura de medios como Blu Radio, Infobae, Pulzo, Noticias Caracol y El Tiempo.

La situación movilizó a los equipos de emergencia en la terminal aérea para atender la contingencia del vuelo internacional. Las informaciones difundidas detallan que la aeronave experimentó el problema técnico mientras cumplía el trayecto entre Quito y Curazao, lo que obligó a activar los protocolos de aterrizaje de emergencia en Bogotá.

Por el momento, la cobertura no especifica el número exacto de pasajeros ni el estado de los mismos tras el descenso en la terminal aérea, por lo que habrá que esperar nuevos reportes oficiales para conocer detalles sobre posibles afectaciones en la operación del aeropuerto.