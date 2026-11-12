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Emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado: avión tuvo que descender en Bogotá y desviarse de su ruta por 'fallas en el tren de aterrizaje'

Un avión de AirCaribe que cubría la ruta Quito-Curazao se declaró en emergencia y aterrizó de urgencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado: avión tuvo que descender en Bogotá y desviarse de su ruta por 'fallas en el tren de aterrizaje'
  • Punto central: Un avión de AirCaribe que cubría la ruta Quito-Curazao se declaró en emergencia y aterrizó de urgencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado.
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El resumen

Cinco vehículos de bomberos fueron desplazados en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá para atender la novedad registrada tras una falla mecánica en el tren de aterrizaje. La aeronave, operada por AirCaribe, tuvo que desviarse de su ruta original y descender en la capital colombiana, según la cobertura de medios como Blu Radio, Infobae, Pulzo, Noticias Caracol y El Tiempo.

La situación movilizó a los equipos de emergencia en la terminal aérea para atender la contingencia del vuelo internacional. Las informaciones difundidas detallan que la aeronave experimentó el problema técnico mientras cumplía el trayecto entre Quito y Curazao, lo que obligó a activar los protocolos de aterrizaje de emergencia en Bogotá.

Por el momento, la cobertura no especifica el número exacto de pasajeros ni el estado de los mismos tras el descenso en la terminal aérea, por lo que habrá que esperar nuevos reportes oficiales para conocer detalles sobre posibles afectaciones en la operación del aeropuerto.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 48 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué aerolínea operaba el vuelo?

El vuelo era operado por AirCaribe, según la cobertura de Blu Radio.

¿Cuál era la ruta del avión?

La aeronave cubría la ruta entre Quito y Curazao antes de desviarse a Bogotá.

¿Cuál fue el motivo del aterrizaje de emergencia?

El descenso se debió a fallas mecánicas en el tren de aterrizaje.

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