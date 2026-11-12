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Les negaron el agua a 36 oficiales que se encuentran en huelga de hambre en una cárcel militar de Venezuela

Treinta y seis oficiales en huelga de hambre en una cárcel militar de Venezuela sufren la negativa de suministro de agua.

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El resumen

Treinta y seis oficiales y dos mujeres que se sumaron a la protesta en la cárcel de Ramo Verde enfrentan la negativa de suministro de agua durante su huelga de hambre, según informan medios como Infobae. La medida de fuerza, que supera las 72 horas de duración, se lleva a cabo en una cancha de la mencionada prisión militar ubicada en Los Teques, donde también apareció pintada la palabra &quot;Libertad&quot;, de acuerdo con los reportes de VPITV y El Tequeño.

En paralelo a estas acciones dentro del penal, los familiares de los militares recluidos han realizado peticiones formales de amnistía, señalando que los oficiales se encuentran acusados de rebelión en el país sudamericano, tal como detallan las coberturas de France 24 y SWI swissinfo.ch. La cobertura actual no especifica si las autoridades penitenciarias responderán a las demandas de los huelguistas o si se tomarán medidas adicionales respecto a las solicitudes de amnistía presentadas por los familiares.

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Respuestas rápidas

¿Dónde se realiza la huelga de hambre?

La protesta se lleva a cabo en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, específicamente en una de sus canchas.

¿Quiénes participan en la protesta?

Participan 36 oficiales encarcelados y dos mujeres que se sumaron a la medida de fuerza iniciada por más de 30 militares presos.

¿Qué piden los familiares de los oficiales?

Los familiares piden la amnistía para los militares, quienes están acusados de rebelión en Venezuela.

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Ramo Verde Venezuela Huelga de hambre Militares Los Teques

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