Les negaron el agua a 36 oficiales que se encuentran en huelga de hambre en una cárcel militar de Venezuela

Treinta y seis oficiales y dos mujeres que se sumaron a la protesta en la cárcel de Ramo Verde enfrentan la negativa de suministro de agua durante su huelga de hambre, según informan medios como Infobae. La medida de fuerza, que supera las 72 horas de duración, se lleva a cabo en una cancha de la mencionada prisión militar ubicada en Los Teques, donde también apareció pintada la palabra "Libertad", de acuerdo con los reportes de VPITV y El Tequeño.

En paralelo a estas acciones dentro del penal, los familiares de los militares recluidos han realizado peticiones formales de amnistía, señalando que los oficiales se encuentran acusados de rebelión en el país sudamericano, tal como detallan las coberturas de France 24 y SWI swissinfo.ch. La cobertura actual no especifica si las autoridades penitenciarias responderán a las demandas de los huelguistas o si se tomarán medidas adicionales respecto a las solicitudes de amnistía presentadas por los familiares.