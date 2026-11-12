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Manchester United anunció el despido de Michael Carrick tras menos de un año

El Manchester United despidió a Michael Carrick como director técnico tras un período inferior a diez meses en el cargo.

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El resumen

Menos de un año después de su llegada, Michael Carrick fue destituido como entrenador del Manchester United en medio de una situación deportiva marcada por el peor inicio de temporada del club en la Premier League. La decisión fue anunciada tras un ciclo que se extendió por diez meses, generando una rápida reorganización en la dirección técnica del equipo.

Tras el cese, los reportes señalan a Pochettino como el favorito para sucederle en el puesto. La cobertura informativa no especifica aún los detalles sobre la fecha exacta de un nuevo nombramiento oficial, por lo que las próximas actuaciones del club dependerán de los anuncios institucionales sobre el banquillo.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién fue despedido del Manchester United?

Michael Carrick fue cesado de su cargo como director técnico.

¿Cuánto tiempo duró en el cargo?

Menos de un año, específicamente diez meses.

¿Quién suena como favorito para reemplazarlo?

Pochettino figura como el candidato favorito para sucederle en la dirección técnica.

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