Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años

Dan Hicks, voz histórica de NBC Sports durante décadas y rostro habitual en las transmisiones de golf, fútbol americano y Juegos Olímpicos, falleció a los 64 años. La cobertura coincide en calificar el deceso como "repentino e inesperado" (People en Español, Fox News), aunque ninguno de los reportes especifica la causa médica ni el lugar exacto del fallecimiento.

Jack Nicklaus, figura central del golf, emitió un comunicado despidiendo a Hicks y recordando su "gran amistad" (AhoraMismo.com), lo que subraya la cercanía del locutor con las leyendas del deporte que narró. Lo que permanece sin aclarar son las circunstancias clínicas del fallecimiento y si NBC Sports tiene previsto algún homenaje institucional en sus próximas transmisiones.

Los medios citados no aportan detalles sobre funeral, supervivientes ni declaraciones formales de la cadena más allá del reconocimiento público.