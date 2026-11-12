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Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años

El legendario locutor de NBC Sports Dan Hicks muere a los 64 años de forma "repentina e inesperada", dejando al mundo del golf y la televisión deportiva en shock.

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  • Clave informativa: Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años
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Cobertura (5)

El resumen

Dan Hicks, voz histórica de NBC Sports durante décadas y rostro habitual en las transmisiones de golf, fútbol americano y Juegos Olímpicos, falleció a los 64 años. La cobertura coincide en calificar el deceso como &quot;repentino e inesperado&quot; (People en Español, Fox News), aunque ninguno de los reportes especifica la causa médica ni el lugar exacto del fallecimiento.

Jack Nicklaus, figura central del golf, emitió un comunicado despidiendo a Hicks y recordando su &quot;gran amistad&quot; (AhoraMismo.com), lo que subraya la cercanía del locutor con las leyendas del deporte que narró. Lo que permanece sin aclarar son las circunstancias clínicas del fallecimiento y si NBC Sports tiene previsto algún homenaje institucional en sus próximas transmisiones.

Los medios citados no aportan detalles sobre funeral, supervivientes ni declaraciones formales de la cadena más allá del reconocimiento público.

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Respuestas rápidas

¿Quién era Dan Hicks?

Locutor histórico de NBC Sports, conocido por sus narraciones de golf, fútbol americano y Juegos Olímpicos durante varias décadas.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

La cobertura no especifica la causa médica; los reportes la describen como "repentina e inesperada" sin dar detalles clínicos.

¿Qué reacciones destacadas ha habido?

Jack Nicklaus despidió a Hicks recordando su gran amistad, y el mundo del deporte reaccionó con sorpresa según Fox News y People en Español.

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Dan Hicks NBC Sports golf Jack Nicklaus fallecimiento periodismo deportivo

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