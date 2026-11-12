Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años
El legendario locutor de NBC Sports Dan Hicks muere a los 64 años de forma "repentina e inesperada", dejando al mundo del golf y la televisión deportiva en shock.
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Cobertura (5)
- Jack Nicklaus despide a Dan Hicks y recuerda su gran amistad AhoraMismo.com · hace 6 h
- Fallece veterano narrador deportivo de NBC Primera Hora · hace 6 h
- Muere de forma “repentina e inesperada” el legendario comentarista Dan Hicks a los 64 años People en Español · hace 6 h
- El mundo del deporte reacciona ante el repentino fallecimiento del legendario comentarista Dan Hicks a los 64 años Fox News · hace 6 h
- Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años Infobae · hace 6 h
El resumen
Dan Hicks, voz histórica de NBC Sports durante décadas y rostro habitual en las transmisiones de golf, fútbol americano y Juegos Olímpicos, falleció a los 64 años. La cobertura coincide en calificar el deceso como "repentino e inesperado" (People en Español, Fox News), aunque ninguno de los reportes especifica la causa médica ni el lugar exacto del fallecimiento.
Jack Nicklaus, figura central del golf, emitió un comunicado despidiendo a Hicks y recordando su "gran amistad" (AhoraMismo.com), lo que subraya la cercanía del locutor con las leyendas del deporte que narró. Lo que permanece sin aclarar son las circunstancias clínicas del fallecimiento y si NBC Sports tiene previsto algún homenaje institucional en sus próximas transmisiones.
Los medios citados no aportan detalles sobre funeral, supervivientes ni declaraciones formales de la cadena más allá del reconocimiento público.
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Respuestas rápidas
¿Quién era Dan Hicks?
Locutor histórico de NBC Sports, conocido por sus narraciones de golf, fútbol americano y Juegos Olímpicos durante varias décadas.
¿Cuál fue la causa de su muerte?
La cobertura no especifica la causa médica; los reportes la describen como "repentina e inesperada" sin dar detalles clínicos.
¿Qué reacciones destacadas ha habido?
Jack Nicklaus despidió a Hicks recordando su gran amistad, y el mundo del deporte reaccionó con sorpresa según Fox News y People en Español.
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