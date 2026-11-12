Santa Fe prepara una millonada para asegurar tres fichajes en 2027

Independiente Santa Fe alista una histórica inversión de 4,2 millones de dólares para asegurar tres fichajes en 2027: Fagúndez, Bustos y Kilian Toscano, según la cobertura de El Tiempo, Futbolred y Revista Semana. El presidente del club ya se pronunció sobre el millonario negocio, mientras que Carlos Antonio Vélez aclaró las negociaciones en Win Sports. El movimiento busca fortalecer al equipo de cara a la próxima temporada y le quitaría terreno a competidores como Atlético Nacional, que aún no cede en la puja por Toscano.

La cobertura enfatiza que Santa Fe puso plata sobre la mesa por Toscano, pero Atlético Nacional aún no cede, lo que deja la negociación abierta. Revista Semana detalla la verdad sobre el negocio por los tres jugadores, y El Tiempo especula sobre de quiénes se trata, aunque los nombres ya circulan en varios medios. Win Sports se centra en las aclaraciones de Vélez sobre el estado de las conversaciones.

Aún se desconoce si los tres fichajes se concretarán finalmente, cuál será el monto exacto por cada jugador y cuándo se oficializarán los contratos. Tampoco está claro si Atlético Nacional igualará o superará la oferta por Toscano, ni cómo afectará esta inversión al presupuesto general del club para 2027.