La Plata sigue aumentando su nivel

El nivel del embalse La Plata continúa en recuperación sostenida gracias a las precipitaciones registradas durante el fin de semana, según confirman El Vocero, Primera Hora, NotiUno y El Nuevo Día. La mejora en los embalses ha llevado al gobierno a descartar recortes en el suministro de agua para el periodo inmediato.

El Nuevo Día advierte que, pese al ascenso, la presa permanece bajo ajustes operacionales, mientras NotiUno cita a la directora de la AAA, Doriel Pagán, asegurando que no habrá racionamiento al menos hasta después de las fiestas navideñas. La cobertura no especifica el nivel exacto actual ni el umbral para declarar la normalidad total.