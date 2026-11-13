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La Plata sigue aumentando su nivel

El embalse La Plata en Puerto Rico sigue subiendo de nivel tras las lluvias del fin de semana, alejando el riesgo de racionamiento de agua al menos hasta después de las Navidades.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · Enfriándose
  • Clave informativa: La Plata sigue aumentando su nivel
  • Punto central: El embalse La Plata en Puerto Rico sigue subiendo de nivel tras las lluvias del fin de semana, alejando el riesgo de racionamiento de agua al menos hasta después de las Navidades.
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El resumen

El nivel del embalse La Plata continúa en recuperación sostenida gracias a las precipitaciones registradas durante el fin de semana, según confirman El Vocero, Primera Hora, NotiUno y El Nuevo Día. La mejora en los embalses ha llevado al gobierno a descartar recortes en el suministro de agua para el periodo inmediato.

El Nuevo Día advierte que, pese al ascenso, la presa permanece bajo ajustes operacionales, mientras NotiUno cita a la directora de la AAA, Doriel Pagán, asegurando que no habrá racionamiento al menos hasta después de las fiestas navideñas. La cobertura no especifica el nivel exacto actual ni el umbral para declarar la normalidad total.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Por qué sube el nivel del embalse La Plata?

Por las lluvias caídas durante el fin de semana, que han mejorado la situación de los embalses.

¿Habrá racionamiento de agua en los próximos meses?

El gobierno y la AAA descartan recortes al menos hasta después de las Navidades.

¿Está el embalse ya en condiciones normales?

No del todo; El Nuevo Día señala que sigue bajo ajustes operacionales pese a la recuperación.

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Puerto Rico Embalse La Plata AAA sequía suministro de agua Navidades

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