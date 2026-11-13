Perderían 50 invitados a boda en Cancún noche de hotel

Esta situación coincide con problemas operativos en el sector aéreo que involucran a la aerolínea Viva, la cual mantiene cuarenta y tres aeronaves en tierra y advierte sobre afectaciones en sus vuelos. La razón detrás de las irregularidades en los trayectos no responde a la demanda ni al clima, según detallan medios como El Diario de Nuevo Laredo, mientras que El Sol de México informó sobre cancelaciones y demoras en el Aeropuerto de Tapachula.

La información disponible hasta el momento no especifica los detalles exactos sobre la resolución de las reservaciones de hotel afectadas ni las fechas exactas de reprogramación de los vuelos involucrados.