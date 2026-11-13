Pochettino se encuentra el primer incendio en el Manchester United

La tensión en el Manchester United escala tras el despido del entrenador Carrick y la postura de Bruno Fernandes, quien habría rechazado una segunda oferta de renovación de contrato con el club, generando incertidumbre sobre su continuidad. Poco después de su llegada, el técnico Mauricio Pochettino debe gestionar este panorama complejo mientras la dirección deportiva ya explora opciones en el mercado.

Según la cobertura de medios especializados como TODOmercadoWEB.es, la entidad busca activamente un relevo para el centrocampista y ha puesto su atención en Morgan Gibbs-White, aunque esta alternativa choca directamente con el interés del Tottenham. La negativa del jugador a firmar una nueva propuesta contractual, reportada por ESPN Deportes, Sports Illustrated y marca usa, deja abierto el interrogante sobre el futuro inmediato del capitán dentro de la plantilla y los movimientos que la institución realizará para resolver este desafío institucional y deportivo.