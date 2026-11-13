Trump pidió a Jensen Huang que resistiera al frente de Nvidia pese al escándalo del espionaje y las infidelidades

La caída de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia se produce en medio de un escándalo que involucra relaciones furtivas, preocupaciones de seguridad nacional y señalamientos sobre una presunta espía china. La cobertura de diversos medios internacionales, incluidos El País, BBC, Los Angeles Times y France 24, detalla que la salida del líder tecnológico desató reacciones en cadena, con repercusiones que salpican a la Casa Blanca y motivan una convocatoria del Congreso de Estados Unidos.

El inversor multimillonario Leo KoGuan anunció que dejará de invertir en Nvidia sin Jensen Huang al frente, mientras que Colette Kress asume como directora ejecutiva interina y los analistas debaten el futuro del auge de la inteligencia artificial. En paralelo a la crisis corporativa y reputacional, la salida de Huang abre una nueva batalla entre Estados Unidos y China por el control de los chips de inteligencia artificial, según Bloomberg.com.

El informe periodístico también documenta aspectos patrimoniales y de liderazgo, incluyendo la fortuna de Lori Huang y las peticiones de Donald Trump para que el ex-CEO resistiera en su puesto pese al escándalo.