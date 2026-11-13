Trump pidió a Jensen Huang que resistiera al frente de Nvidia pese al escándalo del espionaje y las infidelidades
La renuncia de Jensen Huang en Nvidia tras un escándalo de espionaje e infidelidades sacude la industria de la inteligencia artificial.
- Clave informativa: Trump pidió a Jensen Huang que resistiera al frente de Nvidia pese al escándalo del espionaje y las infidelidades
- Punto central: La renuncia de Jensen Huang en Nvidia tras un escándalo de espionaje e infidelidades sacude la industria de la inteligencia artificial.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
Cobertura (18)
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El resumen
La caída de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia se produce en medio de un escándalo que involucra relaciones furtivas, preocupaciones de seguridad nacional y señalamientos sobre una presunta espía china. La cobertura de diversos medios internacionales, incluidos El País, BBC, Los Angeles Times y France 24, detalla que la salida del líder tecnológico desató reacciones en cadena, con repercusiones que salpican a la Casa Blanca y motivan una convocatoria del Congreso de Estados Unidos.
El inversor multimillonario Leo KoGuan anunció que dejará de invertir en Nvidia sin Jensen Huang al frente, mientras que Colette Kress asume como directora ejecutiva interina y los analistas debaten el futuro del auge de la inteligencia artificial. En paralelo a la crisis corporativa y reputacional, la salida de Huang abre una nueva batalla entre Estados Unidos y China por el control de los chips de inteligencia artificial, según Bloomberg.com.
El informe periodístico también documenta aspectos patrimoniales y de liderazgo, incluyendo la fortuna de Lori Huang y las peticiones de Donald Trump para que el ex-CEO resistiera en su puesto pese al escándalo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 45 min.
Respuestas rápidas
¿Quién asumió la dirección de Nvidia tras la salida de Jensen Huang?
Colette Kress asume como directora ejecutiva interina de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang.
¿Qué organismos e instituciones políticas han reaccionado al caso?
El escándalo salpica a la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos convocó al ex-CEO de Nvidia por su relación con una presunta espía china.
¿Cómo ha afectado la salida de Huang a los inversores?
El multimillonario Leo KoGuan declaró que dejará de invertir en Nvidia sin Jensen Huang, mientras el mercado evalúa el impacto en el auge de la inteligencia artificial.
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