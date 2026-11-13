Viernes 13 para turistas: tres aerolíneas quiebran, un buque choca contra un crucero y Estados Unidos deja los aviones en tierra

Los viajeros son los primeros en sentir el impacto: AlbaStar, AirExplore y Fly4 Airlines suspendieron operaciones en menos de 24 horas, dejando a miles de clientes sin viajes programados. AlbaStar, la aerolínea española de vuelo charter, cesó operaciones y solicitó el concurso de acreedores. AirExplore, la eslovaca, también detuvo su actividad.

Fly4 Airlines, en la que TUI poseía el 49%, quebró tras la subida del combustible. Tres aerolíneas europeas suspendieron operaciones en noviembre por dificultades financieras. La cobertura de Actualidad Aeroespacial, Hosteltur, Tourinews, El Tiempo, Preferente.com y Revista Semana detalla las tres quiebras y sus efectos inmediatos en clientes a nivel mundial.

El sector observa si el efecto se extiende a otras compañías chárter expuestas al mismo entorno de costes de combustible y presión financiera.