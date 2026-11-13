Viernes 13 para turistas: tres aerolíneas quiebran, un buque choca contra un crucero y Estados Unidos deja los aviones en tierra
Miles de pasajeros se quedan sin vuelos tras el colapso de tres aerolíneas chárter europeas en un solo día.
- Clave informativa: Viernes 13 para turistas: tres aerolíneas quiebran, un buque choca contra un crucero y Estados Unidos deja los aviones en tierra
- Punto central: Miles de pasajeros se quedan sin vuelos tras el colapso de tres aerolíneas chárter europeas en un solo día.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 21 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (7)
- Cesan sus operaciones la aerolínea española de vuelo charter AlbaStar y la eslovaca AirExplore - Actualidad Aeroespacial · hace 2 h
- Tres aerolíneas chárter europeas caen en tres días: ¿qué está pasando en el sector? Hosteltur · hace 2 h
- Ni TUI se libra de la subida de combustible: quiebra Fly4 Airlines, compañía chárter de la que poseía el 49% Tourinews · hace 2 h
- Tres aerolíneas europeas suspendieron sus operaciones en noviembre por dificultades financieras: ¿qué pasó con AirExplore, Fly4 Airlines y AlbaStar? El Tiempo · hace 2 h
- AlbaStar cesa operaciones y solicita el concurso de acreedores Preferente.com · hace 2 h
- Tres aerolíneas quebraron en menos de 24 horas y dejaron a miles de clientes a nivel mundial sin viajes Revista Semana · hace 2 h
- Viernes 13 para turistas: tres aerolíneas quiebran, un buque choca contra un crucero y Estados Unidos deja los aviones en tierra Revista Semana · hace 2 h
El resumen
Los viajeros son los primeros en sentir el impacto: AlbaStar, AirExplore y Fly4 Airlines suspendieron operaciones en menos de 24 horas, dejando a miles de clientes sin viajes programados. AlbaStar, la aerolínea española de vuelo charter, cesó operaciones y solicitó el concurso de acreedores. AirExplore, la eslovaca, también detuvo su actividad.
Fly4 Airlines, en la que TUI poseía el 49%, quebró tras la subida del combustible. Tres aerolíneas europeas suspendieron operaciones en noviembre por dificultades financieras. La cobertura de Actualidad Aeroespacial, Hosteltur, Tourinews, El Tiempo, Preferente.com y Revista Semana detalla las tres quiebras y sus efectos inmediatos en clientes a nivel mundial.
El sector observa si el efecto se extiende a otras compañías chárter expuestas al mismo entorno de costes de combustible y presión financiera.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.
Respuestas rápidas
¿Qué aerolíneas quebraron?
AlbaStar, AirExplore y Fly4 Airlines.
¿Qué relación tiene TUI con Fly4 Airlines?
Poseía el 49% de la compañía.
¿Qué hizo AlbaStar al cesar operaciones?
Solicitó el concurso de acreedores.
¿Cuántos clientes quedaron afectados?
Miles de clientes a nivel mundial se quedaron sin viajes.
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