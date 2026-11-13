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Viernes 13 para turistas: tres aerolíneas quiebran, un buque choca contra un crucero y Estados Unidos deja los aviones en tierra

Miles de pasajeros se quedan sin vuelos tras el colapso de tres aerolíneas chárter europeas en un solo día.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En aumento
  • Clave informativa: Viernes 13 para turistas: tres aerolíneas quiebran, un buque choca contra un crucero y Estados Unidos deja los aviones en tierra
  • Punto central: Miles de pasajeros se quedan sin vuelos tras el colapso de tres aerolíneas chárter europeas en un solo día.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 21 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Índice de Velocidad: 21 pts Monitoreado a través de 6 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
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Cobertura (7)

El resumen

Los viajeros son los primeros en sentir el impacto: AlbaStar, AirExplore y Fly4 Airlines suspendieron operaciones en menos de 24 horas, dejando a miles de clientes sin viajes programados. AlbaStar, la aerolínea española de vuelo charter, cesó operaciones y solicitó el concurso de acreedores. AirExplore, la eslovaca, también detuvo su actividad.

Fly4 Airlines, en la que TUI poseía el 49%, quebró tras la subida del combustible. Tres aerolíneas europeas suspendieron operaciones en noviembre por dificultades financieras. La cobertura de Actualidad Aeroespacial, Hosteltur, Tourinews, El Tiempo, Preferente.com y Revista Semana detalla las tres quiebras y sus efectos inmediatos en clientes a nivel mundial.

El sector observa si el efecto se extiende a otras compañías chárter expuestas al mismo entorno de costes de combustible y presión financiera.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.

Respuestas rápidas

¿Qué aerolíneas quebraron?

AlbaStar, AirExplore y Fly4 Airlines.

¿Qué relación tiene TUI con Fly4 Airlines?

Poseía el 49% de la compañía.

¿Qué hizo AlbaStar al cesar operaciones?

Solicitó el concurso de acreedores.

¿Cuántos clientes quedaron afectados?

Miles de clientes a nivel mundial se quedaron sin viajes.

Velocidad

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