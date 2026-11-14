Luis Díaz y su foto viendo a Colombia vs Chile por Caracol: golpe a RCN

El jugador Luis Díaz se hizo presente desde la distancia para ver el encuentro amistoso de la Selección Colombia contra Chile, un gesto que captó la atención pública en plena transmisión televisiva. La cobertura señala que el futbolista compartió una imagen donde se observa el partido a través de la señal del Gol Caracol.

Esta situación derivó en discusiones sobre las cadenas de televisión, debido a que la imagen vinculada al Gol Caracol se coló en la transmisión de RCN, lo cual fue calificado en los reportes como un golpe para este último canal en medio de la competencia por la audiencia. Los artículos disponibles no detallan las reacciones oficiales de las cadenas televisivas involucradas ni las declaraciones del propio deportista respecto al alcance de la fotografía difundida.