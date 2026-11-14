Conmebol confirmó árbitro para la final de Sudamericana: Boca vs Mineiro

La designación define al cuerpo arbitral principal para el partido decisivo del torneo continental. La cobertura de medios como TyC Sports, Olé y ESPN Deportes destaca el historial previo de Matonte dirigiendo a Boca Juniors, señalando antecedentes que el club considera favorables. TyC Sports publica un análisis detallado sobre cómo le fue a Boca con este árbitro, incluyendo polémicas y antecedentes, mientras que Olé resalta un "historial favorable" que genera ilusión en el entorno xeneize.

El Diario Xeneize y Diario Popular también reflejan la expectativa generada por esta designación. Además de la designación arbitral, medios como Yahoo, La Nación y El Destape informan sobre la fecha, horario y sede de la final, aunque los detalles específicos de cuándo y dónde se disputará el encuentro no se detallan en los titulares disponibles. La presencia de un árbitro uruguayo en una final que involucra a un equipo argentino y otro brasileño es señalada por Diario Popular como "presencia guaraní", aunque Matonte es de nacionalidad uruguaya.

La confirmación oficial proviene directamente de la Conmebol a través de su comunicado de árbitros designados para la final, replicado por medios oficiales y deportivos de Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. La amplia cobertura de 17 fuentes confirma la relevancia de la designación en el ámbito sudamericano. Queda por definir cómo influirá la experiencia previa de Matonte con Boca en el desarrollo del partido, y si el historial favorable mencionado por la prensa argentina se traducirá en tranquilidad para el cuerpo técnico y jugadores de cara a la final única.