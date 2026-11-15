Boca aplastó al Banfield de Pedro Troglio y jugará la final de la Copa Argentina

Boca Juniors venció contundentemente a Banfield en Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Arruabarrena mostró superioridad ante el conjunto de Pedro Troglio, con participación destacada de jugadores como Paredes, Ascacíbar, Merentiel, Enner Valencia, Álvaro Montero y Sebastián Villa.

La cobertura de TyC Sports, Clarín, ESPN Deportes, Claro Sports, DSports, El Chorrillero y DIEZ.HN destaca el pase a la definición del torneo y las declaraciones post-partido de Arruabarrena y Paredes, quienes expresaron satisfacción por alcanzar una nueva final. Los medios resaltan el momento goleador y el cierre de año soñado para el plantel xeneize.

El próximo paso será la final de la Copa Argentina, donde Boca buscará el título. La fecha, sede y rival de la definición no están especificados en la cobertura actual.