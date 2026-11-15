Boca aplastó al Banfield de Pedro Troglio y jugará la final de la Copa Argentina
Boca Juniors goleó a Banfield y avanzó a la final de la Copa Argentina 2026 bajo la dirección de Arruabarrena.
- Clave informativa: Boca aplastó al Banfield de Pedro Troglio y jugará la final de la Copa Argentina
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El resumen
Boca Juniors venció contundentemente a Banfield en Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Arruabarrena mostró superioridad ante el conjunto de Pedro Troglio, con participación destacada de jugadores como Paredes, Ascacíbar, Merentiel, Enner Valencia, Álvaro Montero y Sebastián Villa.
La cobertura de TyC Sports, Clarín, ESPN Deportes, Claro Sports, DSports, El Chorrillero y DIEZ.HN destaca el pase a la definición del torneo y las declaraciones post-partido de Arruabarrena y Paredes, quienes expresaron satisfacción por alcanzar una nueva final. Los medios resaltan el momento goleador y el cierre de año soñado para el plantel xeneize.
El próximo paso será la final de la Copa Argentina, donde Boca buscará el título. La fecha, sede y rival de la definición no están especificados en la cobertura actual.
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Cobertura (8)
- Así fue el primer gol de Boca: pase mágico de Paredes, cabezazo de Ascacíbar y ¿falta de Merentiel? TyC Sports · hace 6 h
- El Boca de Arruabarrena sigue imparable, goleó a Banfield en Mendoza y se metió en la final de la Copa Argentina Clarin.com · hace 6 h
- Enner Valencia va por otro título: Boca se clasificó a la final de la Copa Argentina ESPN Deportes · hace 6 h
- Álvaro Montero y Sebastián Villa, por un cierre de año soñado en Boca Juniors Claro Sports · hace 6 h
- Arruabarrena, tras el pase de Boca a la definición de Copa Argentina: "Contento que el club tenga otra fina... DSports · hace 6 h
- Paredes tras la clasificación de Boca: “Estamos muy contentos y en una nueva final” El Chorrillero · hace 6 h
- Boca goleó a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina: reviví lo mejor TyC Sports · hace 6 h
- Boca aplastó al Banfield de Pedro Troglio y jugará la final de la Copa Argentina DIEZ.HN · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el entrenador de Boca Juniors en esta Copa Argentina?
El entrenador de Boca Juniors es Arruabarrena, según la cobertura de Clarín y DSports.
¿Qué jugadores fueron mencionados en la victoria?
Se mencionan a Paredes, Ascacíbar, Merentiel, Enner Valencia, Álvaro Montero y Sebastián Villa en los reportes de TyC Sports, ESPN Deportes y Claro Sports.
¿Cuándo y dónde se jugará la final?
La cobertura no especifica la fecha, sede ni rival de la final de la Copa Argentina 2026.
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