La inflación mayorista en Estados Unidos alcanzó el 6,5% interanual, el nivel más alto desde 2022

El índice de precios al productor registró un incremento mensual del 0,3% durante el mes de octubre, una cifra menor a la prevista inicialmente por los analistas. Pese a esta desaceleración mensual, la tasa interanual trepó hasta el 6,5%, marcando la lectura más alta en casi cuatro años y reflejando una persistencia en las presiones sobre los costos.

La cobertura de medios como el New Haven Register y CNN en Español señala que estas tensiones inflacionarias se están filtrando de manera progresiva hacia otros sectores de la economía estadounidense, lo que genera preocupación en la Reserva Federal. Por su parte, agencias como AP News indican que, aunque el indicador se redujo respecto al periodo previo, la inflación mayorista se mantiene obstinadamente alta.

Los reportes actuales no detallan qué medidas específicas adoptará la Reserva Federal ante este escenario inflacionario ni especifican con exactitud qué otros sectores económicos sufrirán el impacto directo del traspaso de precios.