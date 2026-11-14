La Sele pierde en Ecuador: Gamboa salió lesionado y Mesén expulsado
La Sele sufre bajas críticas tras su encuentro en Ecuador con la lesión de Alexis Gamboa y la expulsión de Mesén.
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Cobertura (5)
- Fedefútbol emite el primer parte oficial sobre la lesión de Alexis Gamboa La Nación Costa Rica · hace 6 h
- Alexis Gamboa se pierde el juego ante Argentina por lesión Diario Extra · hace 6 h
- Se encienden las alarmas en la Selección por Alexis Gamboa: ¿cómo está el defensor de Alajuelense? La Teja · hace 6 h
- Kendall Waston recibe llamado de última hora a la Tricolor CR Hoy · hace 6 h
- La Sele pierde en Ecuador: Gamboa salió lesionado y Mesén expulsado Teletica · hace 6 h
El resumen
La cobertura informativa de este 14 de noviembre de 2026 destaca la derrota de la Sele en Ecuador, un partido marcado por incidentes disciplinarios y físicos que impactan directamente al equipo nacional. Durante el encuentro, el defensor Alexis Gamboa salió lesionado del terreno de juego, generando inmediata preocupación en el entorno de la Selección y de Alajuelense, mientras que el guardameta o jugador involucrado, Mesén, resultó expulsado.
Como consecuencia inmediata de la lesión, la Fedefútbol emitió el primer parte oficial sobre el estado físico de Gamboa, confirmándose además que el defensor se pierde el próximo partido contra Argentina. La situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico, obligando a realizar movimientos de emergencia en la convocatoria.
En respuesta a estas bajas, la cobertura de CR Hoy registra que Kendall Waston recibió un llamado de última hora para unirse a la Tricolor. Los medios nacionales continúan monitoreando el impacto de estas modificaciones en el plantel mientras se prepara el siguiente compromiso deportivo.
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Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió con Alexis Gamboa?
Alexis Gamboa salió lesionado durante el partido en Ecuador y se confirmó que se pierde el juego ante Argentina.
¿Quién fue convocado de emergencia a la Tricolor?
Kendall Waston recibió un llamado de última hora para integrarse al equipo nacional.
¿Qué otra incidencia disciplinaria afectó a la Sele?
El reporte indica que Mesén resultó expulsado durante el encuentro.
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