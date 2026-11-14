La Sele pierde en Ecuador: Gamboa salió lesionado y Mesén expulsado

La cobertura informativa de este 14 de noviembre de 2026 destaca la derrota de la Sele en Ecuador, un partido marcado por incidentes disciplinarios y físicos que impactan directamente al equipo nacional. Durante el encuentro, el defensor Alexis Gamboa salió lesionado del terreno de juego, generando inmediata preocupación en el entorno de la Selección y de Alajuelense, mientras que el guardameta o jugador involucrado, Mesén, resultó expulsado.

Como consecuencia inmediata de la lesión, la Fedefútbol emitió el primer parte oficial sobre el estado físico de Gamboa, confirmándose además que el defensor se pierde el próximo partido contra Argentina. La situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico, obligando a realizar movimientos de emergencia en la convocatoria.

En respuesta a estas bajas, la cobertura de CR Hoy registra que Kendall Waston recibió un llamado de última hora para unirse a la Tricolor. Los medios nacionales continúan monitoreando el impacto de estas modificaciones en el plantel mientras se prepara el siguiente compromiso deportivo.