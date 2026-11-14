Por falta de fondos, se quedan sin Buen Fin

El Buen Fin comenzó a desarrollarse con operativos de vigilancia por aire y tierra implementados por elementos de seguridad municipal y estatal, además de la supervisión de aforos en centros comerciales para prevenir incidentes y evitar cierres viales en avenidas principales según los reportes. La cobertura de diversos medios detalla que las corporaciones policiacas desplegaron puestos de mando y unidades móviles en zonas comerciales y bancarias para prevenir robos a comercios, mientras que el gobierno municipal invitó a la ciudadanía a aprovechar las fechas para fortalecer el comercio local.

Por otro lado, la cobertura señala que existen opiniones divididas entre los compradores respecto al evento comercial, con reportes que indican un incremento de clientes en centros comerciales específicos y situaciones donde algunos sectores se quedan sin participar por falta de fondos. Asimismo, las publicaciones mencionan factores particulares como el temor a perder la visa láser como un elemento que podría influir en las compras locales, y compras específicas realizadas por funcionarios para programas comunitarios durante el desarrollo de la jornada.