Farmacias del Ahorro acordó la compra de Benavides mediante un acuerdo definitivo, un movimiento que genera un crecimiento del 56% para la empresa compradora y agita la competencia en el sector farmacéutico en México. La operación incluye el objetivo expresado bajo la consigna de repatriar Benavides a México, mientras medios como MILENIO abordan el origen y la propiedad de Farmacias del Ahorro tras concretarse la transacción.

El impacto de la adquisición afecta directamente al mercado farmacéutico nacional y a la estructura de ambas cadenas comerciales, sin que la cobertura actual detalle los plazos operativos posteriores.