Trasladan de emergencia a Miguel Ángel Félix Gallardo a un hospital; salió de Puente Grande por baja oxigenaci
Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el 'Jefe de Jefes', fue trasladado de emergencia a un hospital debido a una baja oxigenación.
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El resumen
El fundador del Cártel de Guadalajara y recluso en Puente Grande, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue trasladado de urgencia hacia un centro hospitalario tras presentar problemas de salud relacionados con una baja oxigenación. Diversos medios y plataformas, incluyendo Telediario, Facebook, El Horizonte, El Financiero y MILENIO, informaron sobre la salida del llamado 'Jefe de Jefes' de las instalaciones penitenciarias para recibir atención médica especializada.
Actualmente, la cobertura noticiosa se centra en el estado de salud del fundador del Cártel de Guadalajara y en detallar los antecedentes de quien fuera una de las figuras centrales del narcotráfico, sin que los reportes actuales especifiquen más detalles sobre su evolución clínica o su regreso al penal.
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Cobertura (6)
- Trasladan a Miguel Ángel Félix de Puente Grande a hospital Reforma · hace 2 h
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- El 'Jefe de Jefes' sale de prisión para ser hospitalizado El Horizonte · hace 2 h
- Trasladan a Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, a un hospital: ¿Qué le pasó? El Financiero · hace 2 h
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Respuestas rápidas
¿Quién es Miguel Ángel Félix Gallardo?
Es conocido como el 'Jefe de Jefes' y es identificado en la cobertura como el fundador del Cártel de Guadalajara.
¿Por qué fue trasladado?
Fue llevado de emergencia a un hospital debido a una baja oxigenación tras salir de Puente Grande.
¿Qué medios informaron sobre el traslado?
La noticia fue difundida por medios como Telediario, El Horizonte, El Financiero, MILENIO y a través de publicaciones en Facebook.
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