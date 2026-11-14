Trasladan de emergencia a Miguel Ángel Félix Gallardo a un hospital; salió de Puente Grande por baja oxigenaci

El fundador del Cártel de Guadalajara y recluso en Puente Grande, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue trasladado de urgencia hacia un centro hospitalario tras presentar problemas de salud relacionados con una baja oxigenación. Diversos medios y plataformas, incluyendo Telediario, Facebook, El Horizonte, El Financiero y MILENIO, informaron sobre la salida del llamado 'Jefe de Jefes' de las instalaciones penitenciarias para recibir atención médica especializada.

Actualmente, la cobertura noticiosa se centra en el estado de salud del fundador del Cártel de Guadalajara y en detallar los antecedentes de quien fuera una de las figuras centrales del narcotráfico, sin que los reportes actuales especifiquen más detalles sobre su evolución clínica o su regreso al penal.