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Trasladan de emergencia a Miguel Ángel Félix Gallardo a un hospital; salió de Puente Grande por baja oxigenaci

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el 'Jefe de Jefes', fue trasladado de emergencia a un hospital debido a una baja oxigenación.

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  • Clave informativa: Trasladan de emergencia a Miguel Ángel Félix Gallardo a un hospital; salió de Puente Grande por baja oxigenaci
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El resumen

El fundador del Cártel de Guadalajara y recluso en Puente Grande, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue trasladado de urgencia hacia un centro hospitalario tras presentar problemas de salud relacionados con una baja oxigenación. Diversos medios y plataformas, incluyendo Telediario, Facebook, El Horizonte, El Financiero y MILENIO, informaron sobre la salida del llamado &#039;Jefe de Jefes&#039; de las instalaciones penitenciarias para recibir atención médica especializada.

Actualmente, la cobertura noticiosa se centra en el estado de salud del fundador del Cártel de Guadalajara y en detallar los antecedentes de quien fuera una de las figuras centrales del narcotráfico, sin que los reportes actuales especifiquen más detalles sobre su evolución clínica o su regreso al penal.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Quién es Miguel Ángel Félix Gallardo?

Es conocido como el 'Jefe de Jefes' y es identificado en la cobertura como el fundador del Cártel de Guadalajara.

¿Por qué fue trasladado?

Fue llevado de emergencia a un hospital debido a una baja oxigenación tras salir de Puente Grande.

¿Qué medios informaron sobre el traslado?

La noticia fue difundida por medios como Telediario, El Horizonte, El Financiero, MILENIO y a través de publicaciones en Facebook.

Velocidad

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Miguel Ángel Félix Gallardo Puente Grande Cártel de Guadalajara México

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