Más de 120.000 firmas encabezadas por Musk piden a Nvidia que devuelva a Huang al mando
Más de 120.000 firmas, lideradas por Elon Musk, exigen el regreso de Jensen Huang a Nvidia mientras el Congreso y el Tesoro de EE. UU. investigan su relación con una presunta espía china.
- Clave informativa: Más de 120.000 firmas encabezadas por Musk piden a Nvidia que devuelva a Huang al mando
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El resumen
Jensen Huang, fundador y ex-CEO de Nvidia, fue apartado del mando tras revelarse un vínculo personal con una mujer identificada como presunta agente de inteligencia china, desatando el escándalo bautizado como 'Jensengate'. La cobertura de The New York Times y EL PAÍS detalla cómo el secreto en torno a esa relación precipitó su caída, mientras Infobae apunta a apuestas millonarias en contra de la acción de Nvidia días antes del estallido. La presión política escaló rápido: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, instó a la junta a buscar un CEO externo y el Congreso citó a Huang a declarar sobre posibles elusiones de controles de exportación de chips a China, según Yahoo Finanzas y France 24.
En paralelo, el Financial Times reporta que Huang ya negocia su retorno con aliados en Silicon Valley. La carta de apoyo, suscrita por Musk, el fundador de Uber y más de 157.000 personas según Yahoo, argumenta que Huang es insustituible para la competitividad de EE. EL PAÍS y La Vanguardia destacan que el movimiento refleja el temor del sector a una parálisis de Nvidia en plena carrera tecnológica contra China.
Ahora la junta de Nvidia debe decidir entre reintegrar a Huang —arriesgando mayor escrutinio federal— o nombrar un outsider como exige el Tesoro, mientras crecen las dudas sobre si la empresa eludió restricciones de exportación.
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Cobertura (16)
- Musk y el fundador de Uber, entre miles de firmantes de una carta que pide el regreso de Huang a Nvidia France 24 · hace 1 d
- Mentiras, espías y sexo son solo una parte de la historia de Nvidia. Lo que realmente está en juego es mucho más importante CNN en Español · hace 1 d
- Cómo el secreto de Jensen Huang llevó a su caída en Nvidia The New York Times · hace 1 d
- El ‘Jensengate’ no es una historia de espías EL PAÍS · hace 1 d
- Lo de Nvidia es solo la punta del iceberg: los espías de China ya juegan en las grandes ligas El Confidencial · hace 1 d
- El Congreso de EEUU convoca al ex-CEO de Nvidia por su relación con una presunta espía china Yahoo Finanzas · hace 1 d
- Elon Musk y más de 157,000 personas piden el regreso de Jensen Huang a Nvidia Yahoo · hace 1 d
- ¿Quién apostó USD 8 millones contra Nvidia antes del escándalo? Infobae · hace 1 d
- Jensen Huang habla con sus aliados sobre su regreso como director ejecutivo de Nvidia, según el FT Yahoo Finanzas · hace 1 d
- Jensen Huang planea su regreso a Nvidia con el apoyo de Silicon Valley EL PAÍS · hace 1 d
- Un romance, una presunta espía y los chips de Nvidia: el escándalo que sacude la competencia por la IA entre EE.UU. y China Telemundo · hace 1 d
- El secretario del Tesoro de EE.UU. pide respuestas a Nvidia y urge elegir a nuevo CEO externo Yahoo · hace 1 d
- EEUU insta a Nvidia a aclarar si eludió restricciones de exportaciones de chips a China France 24 · hace 1 d
- Bessent dice Nvidia debe "buscar fuera de la empresa" para encontrar un nuevo director general Yahoo Finanzas · hace 1 d
- Megaspeed dice que Alice Huang dejó la compañía el año pasado San Antonio Express-News · hace 1 d
- Más de 120.000 firmas encabezadas por Musk piden a Nvidia que devuelva a Huang al mando La Vanguardia · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Por qué fue apartado Jensen Huang de Nvidia?
La cobertura indica que su salida está vinculada a una relación personal no revelada con una mujer identificada como presunta espía china, lo que generó preocupaciones de seguridad nacional.
¿Qué piden exactamente las más de 120.000 firmas?
La carta encabezada por Elon Musk solicita a la junta directiva de Nvidia que devuelva a Huang al puesto de director ejecutivo.
¿Qué acciones ha tomado el gobierno de EE. UU.?
El secretario del Tesoro pidió buscar un CEO externo y el Congreso convocó a Huang para investigar posibles violaciones de controles de exportación de chips a China.
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