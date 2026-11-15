Más de 120.000 firmas encabezadas por Musk piden a Nvidia que devuelva a Huang al mando

Jensen Huang, fundador y ex-CEO de Nvidia, fue apartado del mando tras revelarse un vínculo personal con una mujer identificada como presunta agente de inteligencia china, desatando el escándalo bautizado como 'Jensengate'. La cobertura de The New York Times y EL PAÍS detalla cómo el secreto en torno a esa relación precipitó su caída, mientras Infobae apunta a apuestas millonarias en contra de la acción de Nvidia días antes del estallido. La presión política escaló rápido: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, instó a la junta a buscar un CEO externo y el Congreso citó a Huang a declarar sobre posibles elusiones de controles de exportación de chips a China, según Yahoo Finanzas y France 24.

En paralelo, el Financial Times reporta que Huang ya negocia su retorno con aliados en Silicon Valley. La carta de apoyo, suscrita por Musk, el fundador de Uber y más de 157.000 personas según Yahoo, argumenta que Huang es insustituible para la competitividad de EE. EL PAÍS y La Vanguardia destacan que el movimiento refleja el temor del sector a una parálisis de Nvidia en plena carrera tecnológica contra China.

Ahora la junta de Nvidia debe decidir entre reintegrar a Huang —arriesgando mayor escrutinio federal— o nombrar un outsider como exige el Tesoro, mientras crecen las dudas sobre si la empresa eludió restricciones de exportación.