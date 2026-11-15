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Resultados del Stream Fighters 5 EN VIVO hoy: cómo quedó la pelea Westcol vs. Blessd y todos los ganadores de la cartelera de boxeo

El sábado 14 de noviembre el Coliseo Medplus coronó a los ganadores de Stream Fighters 5, la velada que mezcló boxeo y streaming con Westcol, Blessd, Andrea Valdiri y La Divaza.

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  • Clave informativa: Resultados del Stream Fighters 5 EN VIVO hoy: cómo quedó la pelea Westcol vs. Blessd y todos los ganadores de la cartelera de boxeo
  • Punto central: El sábado 14 de noviembre el Coliseo Medplus coronó a los ganadores de Stream Fighters 5, la velada que mezcló boxeo y streaming con Westcol, Blessd, Andrea Valdiri y La Divaza.
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Respuestas rápidas

¿Quiénes pelearon en la cartelera principal?

Westcol vs. Blessd y Andrea Valdiri vs. La Divaza encabezaron la noche del 14 de noviembre.

¿Qué papel tuvo Jorge Barón?

Le dio la "patadita de la suerte" a Westcol antes de su combate.

¿Hubo show musical?

Sí, Kris R se presentó en el Coliseo Medplus durante el evento.

El resumen

El Comercio Perú publica los resultados completos en vivo; Infobae destaca la presentación de Kris R en el Coliseo Medplus; Revista Semana recoge las declaraciones previas de Valdiri (&quot;Ya me he pegado con hombres&quot;); y la Agencia de Periodismo Investigativo y Facebook documentan el respaldo de Barón y la preparación de los contendientes. Queda por confirmar el detalle round a round y las tarjetas oficiales de cada combate, así como las reacciones posteriores de los protagonistas en sus canales.

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