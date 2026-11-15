Resultados del Stream Fighters 5 EN VIVO hoy: cómo quedó la pelea Westcol vs. Blessd y todos los ganadores de la cartelera de boxeo

El Comercio Perú publica los resultados completos en vivo; Infobae destaca la presentación de Kris R en el Coliseo Medplus; Revista Semana recoge las declaraciones previas de Valdiri ("Ya me he pegado con hombres"); y la Agencia de Periodismo Investigativo y Facebook documentan el respaldo de Barón y la preparación de los contendientes. Queda por confirmar el detalle round a round y las tarjetas oficiales de cada combate, así como las reacciones posteriores de los protagonistas en sus canales.