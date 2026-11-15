Resultados del Stream Fighters 5 EN VIVO hoy: cómo quedó la pelea Westcol vs. Blessd y todos los ganadores de la cartelera de boxeo
El sábado 14 de noviembre el Coliseo Medplus coronó a los ganadores de Stream Fighters 5, la velada que mezcló boxeo y streaming con Westcol, Blessd, Andrea Valdiri y La Divaza.
- Clave informativa: Resultados del Stream Fighters 5 EN VIVO hoy: cómo quedó la pelea Westcol vs. Blessd y todos los ganadores de la cartelera de boxeo
- Punto central: El sábado 14 de noviembre el Coliseo Medplus coronó a los ganadores de Stream Fighters 5, la velada que mezcló boxeo y streaming con Westcol, Blessd, Andrea Valdiri y La Divaza.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Respuestas rápidas
¿Quiénes pelearon en la cartelera principal?
Westcol vs. Blessd y Andrea Valdiri vs. La Divaza encabezaron la noche del 14 de noviembre.
¿Qué papel tuvo Jorge Barón?
Le dio la "patadita de la suerte" a Westcol antes de su combate.
¿Hubo show musical?
Sí, Kris R se presentó en el Coliseo Medplus durante el evento.
El resumen
El Comercio Perú publica los resultados completos en vivo; Infobae destaca la presentación de Kris R en el Coliseo Medplus; Revista Semana recoge las declaraciones previas de Valdiri ("Ya me he pegado con hombres"); y la Agencia de Periodismo Investigativo y Facebook documentan el respaldo de Barón y la preparación de los contendientes. Queda por confirmar el detalle round a round y las tarjetas oficiales de cada combate, así como las reacciones posteriores de los protagonistas en sus canales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 2 min.
Cobertura (5)
- La barranquillera y el creador de contenido venezolano se preparan para subir al ring de boxeo el sábado 14 de noviembre Facebook · hace 1 h
- “Ya me he pegado con hombres”: Andrea Valdiri habló en SEMANA sobre su pelea contra La Divaza en Stream Fighters 5 Revista Semana · hace 1 h
- Jorge Barón le dio la patadita de la suerte a Westcol en Stream Fighters 5 Agencia de Periodismo Investigativo · hace 1 h
- ‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: Kris R encendió el escenario con su presentación en el Coliseo Medplus Infobae · hace 1 h
- Resultados del Stream Fighters 5 EN VIVO hoy: cómo quedó la pelea Westcol vs. Blessd y todos los ganadores de la cartelera de boxeo El Comercio Perú · hace 1 h
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