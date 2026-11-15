Sergio Ramírez ingresa este domingo en la RAE en sustitución de Mario Vargas Llosa

El ingreso del escritor y expresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, en la Real Academia Española se produce este domingo, ocupando la silla L en sustitución del novelista Mario Vargas Llosa. La cobertura destaca este acontecimiento como un momento clave en la trayectoria del autor, marcado por su paso de la revolución y el exilio al templo de la lengua española. En sus declaraciones recogidas por los medios, Ramírez ha valorado el asilo otorgado por España tras ser despojado de su nacionalidad nicaragüense, calificando la actitud del Gobierno español hacia la nacionalización de nicaragüeses como ejemplar.

Asimismo, ha señalado que su lucha durante los años de exilio se ha centrado en aferrarse a su lenguaje y no perderlo. Durante su discurso de ingreso y sus intervenciones públicas, el autor ha pronunciado una loa a Vargas Llosa a quien sucede como «novelista ecuménico», además de reflexionar sobre la historia de los intelectuales latinoamericanos en la Academia y su relación con el poder militar en América Latina. Diversos medios internacionales y nacionales como ABC, BBC, El Correo, Yahoo en Español Vida y Estilo, France 24, La Vanguardia, Diario Siglo XXI, Cadena SER, El Español, Diario en Positivo, EL PAÍS y Listín Diario han difundido tanto la ceremonia como el discurso íntegro pronunciado bajo el lema de que no existe tierra más grande que la lengua.

Las coberturas actuales se centran en el desarrollo de la ceremonia de este domingo y en las repercusiones de las palabras del nuevo académico sobre la lengua y su trayectoria personal y literaria, sin que la información disponible especifique detalles sobre actos posteriores dentro de la institución.