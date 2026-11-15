Sergio Ramírez ingresa este domingo en la RAE en sustitución de Mario Vargas Llosa
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ingresa este domingo en la Real Academia Española para ocupar la silla que dejó vacante Mario Vargas Llosa.
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El resumen
El ingreso del escritor y expresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, en la Real Academia Española se produce este domingo, ocupando la silla L en sustitución del novelista Mario Vargas Llosa. La cobertura destaca este acontecimiento como un momento clave en la trayectoria del autor, marcado por su paso de la revolución y el exilio al templo de la lengua española. En sus declaraciones recogidas por los medios, Ramírez ha valorado el asilo otorgado por España tras ser despojado de su nacionalidad nicaragüense, calificando la actitud del Gobierno español hacia la nacionalización de nicaragüeses como ejemplar.
Asimismo, ha señalado que su lucha durante los años de exilio se ha centrado en aferrarse a su lenguaje y no perderlo. Durante su discurso de ingreso y sus intervenciones públicas, el autor ha pronunciado una loa a Vargas Llosa a quien sucede como «novelista ecuménico», además de reflexionar sobre la historia de los intelectuales latinoamericanos en la Academia y su relación con el poder militar en América Latina. Diversos medios internacionales y nacionales como ABC, BBC, El Correo, Yahoo en Español Vida y Estilo, France 24, La Vanguardia, Diario Siglo XXI, Cadena SER, El Español, Diario en Positivo, EL PAÍS y Listín Diario han difundido tanto la ceremonia como el discurso íntegro pronunciado bajo el lema de que no existe tierra más grande que la lengua.
Las coberturas actuales se centran en el desarrollo de la ceremonia de este domingo y en las repercusiones de las palabras del nuevo académico sobre la lengua y su trayectoria personal y literaria, sin que la información disponible especifique detalles sobre actos posteriores dentro de la institución.
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Cobertura (14)
- No existe tierra más grande que la lengua ABC · hace 1 d
- "Después de que me despojaran de la ciudadanía nicaragüense, España fue mi lugar de asilo y decidí bien": el escritor Sergio Ramírez ingresa a la Real Academia Española BBC · hace 1 d
- El discurso íntegro de Sergio Ramírez Mercado en su ingreso en la Real Academia Española El Correo · hace 1 d
- Escritor nicaragüense Sergio Ramírez entra a la RAE y ocupa la silla de Vargas Llosa Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 1 d
- El nicaragüense Sergio Ramírez, de la revolución y el exilio al templo de la lengua española France 24 · hace 1 d
- Sergio Ramírez sucede en la RAE al «novelista ecuménico» Mario Vargas Llosa El Correo · hace 1 d
- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ingresa en la RAE con una sentida loa a Vargas Llosa La Vanguardia · hace 1 d
- Sergio Ramírez sobre la nacionalización de nicaragüeses por el Gobierno de España: "Ha sido una actitud ejemplar" Diario Siglo XXI · hace 1 d
- El escritor y expresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, ocupa la 'silla L' en la RAE: "Latinoamericanos en la Academia solo ha habido tres en la historia" Cadena SER · hace 1 d
- Sergio Ramírez: "En América Latina los intelectuales siempre hemos sido derrotados por los militares" El Español · hace 1 d
- Sergio Ramírez: «En la RAE siempre ha habido escritores y lingüistas; las discusiones son necesarias» ABC · hace 1 d
- Sergio Ramírez ocupará la silla L en la RAE tras la vacante de Vargas Llosa Diario en Positivo · hace 1 d
- Sergio Ramírez: “Estos años de exilio han sido una lucha por aferrarme a mi lenguaje, por no perderlo” EL PAÍS · hace 1 d
- Sergio Ramírez ingresa este domingo en la RAE en sustitución de Mario Vargas Llosa Listín Diario · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Qué puesto ocupa Sergio Ramírez en la Real Academia Española?
Sergio Ramírez ocupa la 'silla L' en sustitución de Mario Vargas Llosa.
¿Qué medios han cubierto el ingreso de Sergio Ramírez en la RAE?
Entre los medios que siguen la cobertura se encuentran ABC, BBC, El Correo, Yahoo en Español Vida y Estilo, France 24, La Vanguardia, Diario Siglo XXI, Cadena SER, El Español, Diario en Positivo, EL PAÍS y Listín Diario.
¿Qué ha declarado Ramírez sobre España tras el exilio?
El escritor ha señalado que España fue su lugar de asilo tras ser despojado de la ciudadanía nicaragüense y ha calificado de ejemplar la actitud del Gobierno español respecto a la nacionalización de nicaragüeses.
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