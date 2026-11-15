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Tigres Femenil, humilladas y eliminadas por Pumas

Pumas Femenil goleó 5-0 a Tigres y alcanzó sus primeras semifinales en la Liga MX Femenil.

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Cobertura (7)

El resumen

Sports Illustrated y Mediotiempo confirmaron que Pumas Femenil eliminó a Tigres con una victoria por 5-0, marcando el primer pase del equipo universitario a semifinales del torneo. El resultado representa una eliminación sorpresiva para Tigres, equipo históricamente dominante en la liga. OnceDiario reportó que el técnico de Pumas, Roberto Medina, elogió el desempeño de sus jugadoras en el Estadio Universitario.

MARCA señaló que Pedro Losa, entrenador de Tigres, respondió a los abucheos de la afición tras la derrota. Tigres UANL publicó la previa del encuentro horas antes del resultado final. La cobertura establece el marcador definitivo y la clasificación histórica de Pumas, mientras documenta las reacciones inmediatas de ambos cuerpos técnicos.

Tigres, multicampeón de la liga, queda fuera en una fase temprana del torneo.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado final del partido?

Pumas Femenil venció 5-0 a Tigres Femenil, según Sports Illustrated y Mediotiempo.

¿Es la primera vez que Pumas llega a semifinales?

Sí, Sports Illustrated indica que Pumas avanza por primera vez a semifinales de la Liga Femenil.

¿Cómo reaccionaron los entrenadores?

Roberto Medina (Pumas) alabó a sus jugadoras según OnceDiario, mientras Pedro Losa (Tigres) respondió a los abucheos de la afición según MARCA.

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