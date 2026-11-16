ATP Finals 2026: así está la tabla de posiciones del Round Robin y quiénes se clasifican a semifinales

El torneo ATP Finals 2026 en Turín reúne a figuras como Alcaraz y Sinner, detallando calendarios y clasificaciones.

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