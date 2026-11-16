ATP Finals 2026: así está la tabla de posiciones del Round Robin y quiénes se clasifican a semifinales
El torneo ATP Finals 2026 en Turín reúne a figuras como Alcaraz y Sinner, detallando calendarios y clasificaciones.
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Cobertura (7)
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El resumen
Posteriormente, las coberturas agregaron el debut de Carlos Alcaraz frente a Tiafoe en el Día 2, los encuentros programados de Medvedev con Cobolli y el análisis de los retos deportivos de Alcaraz frente a Sinner en el circuito. Actualmente, la información se centra en los horarios de los partidos, las opciones de transmisión y la actualización de las posiciones del torneo en curso.
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Respuestas rápidas
¿Contra quién debuta Carlos Alcaraz en Turín?
Según la cobertura, Alcaraz se estrena ante Tiafoe en el Día 2.
¿Qué analizan los medios sobre Alcaraz y Sinner?
MARCA señala el reto de recortar puntos a Sinner en seis torneos, además de mencionar las cinco grandes copas del tenis.
¿Dónde se celebra el torneo?
Las Nitto ATP Finals 2026 se llevan a cabo en Turín.
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