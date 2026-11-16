“¿Cuál es la ley?“: El ‘Flaco’ Solórzano cuestionó tarifa que le cobraron por un servicio de taxi en El Dorado

La denuncia gira en torno al valor exigido por un servicio de transporte tomado desde el aeropuerto El Dorado hasta el Puente Aéreo, un recorrido que tomó tres minutos. El reclamo del actor, acompañado de expresiones como '¿Cuál es la ley?' y '¡Garosos!', fue replicado por diversos medios nacionales como Pulzo, Publimetro Colombia, Infobae, El Tiempo y Revista Semana, los cuales detallaron el monto cobrado.

La cobertura actual se limita a registrar la queja difundida por el artista sobre este servicio de taxi específico en la capital colombiana, sin que hasta el momento se conozcan pronunciamientos oficiales de las autoridades de transporte sobre este caso particular.