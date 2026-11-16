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“¿Cuál es la ley?“: El ‘Flaco’ Solórzano cuestionó tarifa que le cobraron por un servicio de taxi en El Dorado

El actor Fernando 'El Flaco' Solórzano denunció públicamente un cobro de 45.000 pesos por una corta carrera en taxi en Bogotá.

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  • Clave informativa: “¿Cuál es la ley?“: El ‘Flaco’ Solórzano cuestionó tarifa que le cobraron por un servicio de taxi en El Dorado
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Respuestas rápidas

¿Quién denunció el cobro del taxi?

El actor Fernando 'El Flaco' Solórzano.

¿Cuál fue la tarifa cuestionada?

45.000 pesos colombianos.

¿De dónde a dónde era el trayecto?

Del aeropuerto El Dorado al Puente Aéreo en Bogotá.

El resumen

La denuncia gira en torno al valor exigido por un servicio de transporte tomado desde el aeropuerto El Dorado hasta el Puente Aéreo, un recorrido que tomó tres minutos. El reclamo del actor, acompañado de expresiones como &#039;¿Cuál es la ley?&#039; y &#039;¡Garosos!&#039;, fue replicado por diversos medios nacionales como Pulzo, Publimetro Colombia, Infobae, El Tiempo y Revista Semana, los cuales detallaron el monto cobrado.

La cobertura actual se limita a registrar la queja difundida por el artista sobre este servicio de taxi específico en la capital colombiana, sin que hasta el momento se conozcan pronunciamientos oficiales de las autoridades de transporte sobre este caso particular.

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