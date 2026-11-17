Ecuador vs. Bolivia: a qué hora juegan, canales y horarios para verlo EN VIVO
Ecuador y Bolivia cierran la fecha FIFA en el estadio Monumental de Guayaquil con un amistoso internacional.
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- Punto central: Ecuador y Bolivia cierran la fecha FIFA en el estadio Monumental de Guayaquil con un amistoso internacional.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
Los aficionados que asistan al encuentro y quienes sigan el partido desde casa enfrentarán cierres viales anunciados por la ATM en Guayaquil, además de la probabilidad de lluvia y posibles tormentas durante el desarrollo del compromiso. La selección de Ecuador se prepara para enfrentar este último partido del año buscando otra alegría y manteniendo una racha de diez compromisos sin caer ante Bolivia, según los antecedentes históricos detallados en la cobertura.
Para este enfrentamiento, la cobertura señala que las bajas obligan a Marcelo Gallardo a mover sus piezas y modificar el once inicial de Ecuador, mientras que La Tri planea poner a su mejor arsenal disponible y no reservar nada. Por su parte, declaraciones de jugadores como Jordy Caicedo apuntan a aprovechar el retiro de Enner Valencia y marcar más goles, al tiempo que Hernán Galíndez destacó que en el duelo previo se vieron cosas muy buenas.
Las opciones de transmisión incluyen la señal abierta de Teleamazonas y alternativas de TV y streaming online, mientras la cobertura no especifica aún los detalles exactos del desarrollo del partido ni su resultado final.
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Cobertura (19)
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Respuestas rápidas
¿Dónde se juega el partido amistoso entre Ecuador y Bolivia?
El encuentro se disputa en el estadio Monumental de Guayaquil.
¿Qué canales transmiten el encuentro en vivo?
Teleamazonas transmitirá el partido en señal abierta, junto con otras opciones de televisión y streaming online.
¿Qué condiciones climáticas se pronostican para el evento?
La cobertura señala que la lluvia y posibles tormentas podrían acompañar el partido en Guayaquil.
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