Los aficionados que asistan al encuentro y quienes sigan el partido desde casa enfrentarán cierres viales anunciados por la ATM en Guayaquil, además de la probabilidad de lluvia y posibles tormentas durante el desarrollo del compromiso. La selección de Ecuador se prepara para enfrentar este último partido del año buscando otra alegría y manteniendo una racha de diez compromisos sin caer ante Bolivia, según los antecedentes históricos detallados en la cobertura.

Para este enfrentamiento, la cobertura señala que las bajas obligan a Marcelo Gallardo a mover sus piezas y modificar el once inicial de Ecuador, mientras que La Tri planea poner a su mejor arsenal disponible y no reservar nada. Por su parte, declaraciones de jugadores como Jordy Caicedo apuntan a aprovechar el retiro de Enner Valencia y marcar más goles, al tiempo que Hernán Galíndez destacó que en el duelo previo se vieron cosas muy buenas.

Las opciones de transmisión incluyen la señal abierta de Teleamazonas y alternativas de TV y streaming online, mientras la cobertura no especifica aún los detalles exactos del desarrollo del partido ni su resultado final.