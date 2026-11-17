Un operativo militar en Montecristi dejó un presunto delincuente abatido, tres detenidos y más de media tonelada de cocaína incautada, según los registros iniciales difundidos por El Diario Ecuador y El Universo. Las acciones se dirigieron contra una facción de alias 'Loco Ovidio', identificado como integrante de Los Lobos y prófugo de El Rodeo, a quien se acusa de planear el asesinato de Noboa.

Posteriores reportes de medios como Infobae y Risaraldahoy.com ampliaron el panorama al informar sobre el hallazgo de un escondite subterráneo con más de 200 kilos de cocaína en la costa de Ecuador. Asimismo, la cobertura incorporó denuncias sobre un supuesto plan para asesinar a Noboa desde Colombia, un señalamiento que generó cuestionamientos por parte de la oposición debido a la presunta falta de pruebas.

Actualmente, las publicaciones reflejan discrepancias políticas en torno a las denuncias oficiales y detallan que el operativo en Montecristi culminó con un saldo total de un fallecido y cinco aprehendidos, mientras las autoridades mantienen las investigaciones sobre las actividades de esta estructura criminal.