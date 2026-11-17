En operativo contra facción de alias ‘Loco Ovidio’, de Los Lobos, hubo un fallecido y cinco aprehendidos en Montecristi
Un operativo militar en Montecristi contra la facción de alias 'Loco Ovidio', vinculado a Los Lobos, deja un fallecido y varios aprehendidos.
- Clave informativa: En operativo contra facción de alias ‘Loco Ovidio’, de Los Lobos, hubo un fallecido y cinco aprehendidos en Montecristi
- Punto central: Un operativo militar en Montecristi contra la facción de alias 'Loco Ovidio', vinculado a Los Lobos, deja un fallecido y varios aprehendidos.
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El resumen
Un operativo militar en Montecristi dejó un presunto delincuente abatido, tres detenidos y más de media tonelada de cocaína incautada, según los registros iniciales difundidos por El Diario Ecuador y El Universo. Las acciones se dirigieron contra una facción de alias 'Loco Ovidio', identificado como integrante de Los Lobos y prófugo de El Rodeo, a quien se acusa de planear el asesinato de Noboa.
Posteriores reportes de medios como Infobae y Risaraldahoy.com ampliaron el panorama al informar sobre el hallazgo de un escondite subterráneo con más de 200 kilos de cocaína en la costa de Ecuador. Asimismo, la cobertura incorporó denuncias sobre un supuesto plan para asesinar a Noboa desde Colombia, un señalamiento que generó cuestionamientos por parte de la oposición debido a la presunta falta de pruebas.
Actualmente, las publicaciones reflejan discrepancias políticas en torno a las denuncias oficiales y detallan que el operativo en Montecristi culminó con un saldo total de un fallecido y cinco aprehendidos, mientras las autoridades mantienen las investigaciones sobre las actividades de esta estructura criminal.
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Cobertura (5)
- Operativo militar en Montecristi deja un presunto delincuente abatido, tres detenidos y más de media tonelada de cocaína incautada El Diario Ecuador · hace 19 h
- Quién es el «Loco Ovidio»: el prófugo de El Rodeo acusado de planear el asesinato de Noboa La República EC · hace 19 h
- Hallan escondite subterráneo con más de 200 kilos de cocaína en costa de Ecuador Risaraldahoy.com · hace 19 h
- Ecuador denunció un supuesto plan para asesinar a Noboa desde Colombia y la oposición cuestionó la falta de pruebas Infobae · hace 19 h
- En operativo contra facción de alias ‘Loco Ovidio’, de Los Lobos, hubo un fallecido y cinco aprehendidos en Montecristi El Universo · hace 19 h
Respuestas rápidas
¿Qué saldo dejó el operativo en Montecristi?
La cobertura señala que hubo un presunto delincuente abatido, cinco aprehendidos y más de media tonelada de cocaína incautada.
¿Quién es alias 'Loco Ovidio'?
Es un prófugo de El Rodeo vinculado a la banda Los Lobos y acusado de planear el asesinato de Noboa.
¿Qué cuestionamientos surgieron en la política?
La oposición cuestionó la falta de pruebas en relación con la denuncia sobre un supuesto plan para asesinar a Noboa desde Colombia.
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