El concierto celebrado en Madrid reunió a figuras como Isabel Preysler, Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quienes acompañaron al artista junto a su novia, Ariadna Romero, durante el desembarco de su gira homenaje a su padre. La cobertura de medios como HOLA, Vanitatis, La Razón y El Economista se centró en la presencia de familiares y allegados, destacando los estilismos de los asistentes y la conexión con el público en esta parada de la gira.

Los reportes actuales no detallan la duración exacta de la gira ni las próximas fechas confirmadas del recorrido, por lo que la continuidad de los conciertos queda sujeta a futuros anuncios oficiales de la producción.