111,50 dólares fue el precio al que comenzaron a cotizar las acciones de Anthropic en Wall Street, superando en más del 30 % el valor fijado en su oferta pública inicial de 83 dólares por acción. Esta operación se posiciona como el mayor debut bursátil de la historia, desbancando a SpaceX, con ingresos registrados por 81.000 millones de dólares y dejando ganancias por 550 millones de dólares para los bancos de la entidad financiera. La salida a bolsa de la empresa de inteligencia artificial reavivó el entusiasmo en los mercados financieros, impulsando los futuros de Wall Street y generando expectativas sobre el estado actual de la inteligencia artificial como negocio.

Medios internacionales como BBC, AP News, Bloomberg.com, EL PAÍS y CNN en Español han dado seguimiento al acontecimiento. Previamente al salto al mercado bursátil, un centenar de intelectuales, científicos y premios Nobel firmaron una declaración en contra de lo que calificaron como el temerario intento de acumular poder por parte de Anthropic. La cobertura también destaca las dudas de economistas sobre el impacto real que esta operación tendrá en los bolsillos de las personas comunes y la posibilidad de que se esté ante una burbuja financiera en torno a la inteligencia artificial.

Inversores y analistas evalúan las claves de esta inusual salida a la bolsa para determinar si el negocio es seguro y cómo influirá en el comportamiento general de las acciones en un contexto donde el mercado muestra movimientos mixtos, como el comportamiento de Bitcoin. Los reportes futuros dependerán de la evolución de las acciones de Anthropic en la bolsa y de las reacciones económicas continuas en Wall Street.