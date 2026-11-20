Trump vendió valores de Nvidia hasta por 15 mil dólares antes de revelarse escándalo de Jensen Huang
Trump vendió acciones de Nvidia por hasta 15.000 dólares antes de que estallara el escándalo de Jensen Huang, según revelan nuevos registros financieros.
- Clave informativa: Trump vendió valores de Nvidia hasta por 15 mil dólares antes de revelarse escándalo de Jensen Huang
- Punto central: Trump vendió acciones de Nvidia por hasta 15.000 dólares antes de que estallara el escándalo de Jensen Huang, según revelan nuevos registros financieros.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 10 calculada a partir de 4 fuentes informativas y 4 artículos verificados.
🌍 Propagación entre idiomas
Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
Los reportes financieros muestran que Donald Trump realizó más de 750 operaciones bursátiles en un mes, incluyendo la venta de valores de Nvidia por montos de hasta 15.000 dólares. Estas transacciones ocurrieron antes de que se hiciera público el escándalo relacionado con Jensen Huang, CEO de Nvidia, según documenta La Jornada.
Forbes Ecuador, DiarioBitcoin y Univision detallan que Trump también compró acciones de SpaceX y Palantir mientras vendía participaciones en McDonald's y Home Depot. Las operaciones coinciden con el avance de contratos federales para estas empresas de inteligencia artificial, generando cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 6 min.
Cobertura (4)
- Las inversiones de Trump: compró acciones de SpaceX y Nvidia y vendió de McDonald's y Home Depot Forbes Ecuador · hace 6 h
- Trump operó con Nvidia, Palantir y SpaceX mientras avanzaban contratos federales DiarioBitcoin · hace 6 h
- Más de 750 operaciones bursátiles en un mes: Las inversiones de Trump en empresas de IA generan cuestionamientos Univision · hace 6 h
- Trump vendió valores de Nvidia hasta por 15 mil dólares antes de revelarse escándalo de Jensen Huang La Jornada · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cuánto vendió Trump en acciones de Nvidia?
Hasta 15.000 dólares en valores de Nvidia, según los registros financieros revelados.
¿Qué otras operaciones realizó Trump en el mismo período?
Compró acciones de SpaceX y Palantir, y vendió participaciones en McDonald's y Home Depot, totalizando más de 750 operaciones en un mes.
¿Cuál es la preocupación principal que plantean estos reportes?
Las operaciones coinciden con el avance de contratos federales para empresas de IA, generando cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Ministro polaco critica acercamiento entre Trump y Putin: “Dios nos libre de semejantes amigos”
El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que “Dios nos libre de semejantes amigos” tras el acercamiento entre Donald Trump y Vladimir Putin en China.
Donald Trump parece quedarse dormido mientras habla Xi Jinping y las imágenes se vuelven virales
Imágenes de Donald Trump con los ojos cerrados durante la cumbre de la APEC en China generan viralidad y burlas.
Jensen Huang, ex CEO de Nvidia y la familia de él que aún trabaja para la empresa de chips más valiosa del mundo
La continuidad familiar en el liderazgo de Nvidia genera atención global tras revelarse el rol clave de la hija de Jensen Huang.
Anthropic desbanca a SpaceX como la mayor salida a Bolsa de la historia y fija su valoración en 1,5 billones de dólares
Anthropic fija su OPI en 83 dólares por acción, valorando la empresa en 1,5 billones y superando a SpaceX como la mayor salida a bolsa de la historia.
Trump se reúne brevemente con Sheinbaum tras aterrizar en Shenzhen para la cumbre de la APEC
Trump y Sheinbaum celebran una reunión en Shenzhen en el marco de la cumbre de la APEC.
Mientras Alice Huang seducía al CEO de Nvidia, su marido armaba un imperio de centros de datos con apoyo del Estado chino
El escándalo en torno a Nvidia y Jensen Huang genera divisiones políticas y una investigación activa de Estados Unidos sobre Megaspeed.