Los reportes financieros muestran que Donald Trump realizó más de 750 operaciones bursátiles en un mes, incluyendo la venta de valores de Nvidia por montos de hasta 15.000 dólares. Estas transacciones ocurrieron antes de que se hiciera público el escándalo relacionado con Jensen Huang, CEO de Nvidia, según documenta La Jornada.

Forbes Ecuador, DiarioBitcoin y Univision detallan que Trump también compró acciones de SpaceX y Palantir mientras vendía participaciones en McDonald's y Home Depot. Las operaciones coinciden con el avance de contratos federales para estas empresas de inteligencia artificial, generando cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.