AP News y CNN en Español confirmaron primero que Anthropic ha fijado el precio de su oferta pública inicial en 83 dólares por acción, lo que implica una valoración total de 1,5 billones de dólares. EL PAÍS añadió que esta cifra desbanca a SpaceX como la mayor salida a bolsa registrada hasta la fecha, marcando un hito para el sector de inteligencia artificial.

Yahoo Finanzas, Chicago Tribune y Houston Chronicle replicaron la noticia enfatizando el carácter inusual de la operación y lo que los inversores deben considerar, sin aportar nuevos datos sobre la estructura o el calendario del debut. Todas las fuentes coinciden en el precio por acción y la valoración resultante.

No hay contradicciones entre los medios sobre las cifras anunciadas. La cobertura actual se limita al anuncio del precio; no se detallan la fecha exacta de inicio de cotización, el volumen de acciones ofertado ni la participación de accionistas vendedores.