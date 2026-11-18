Diversos medios especializados, entre ellos Infobae, El Deportivo, Bolavip, Win Sports y Revista Semana, reportaron que el técnico campeón con Atlético Nacional se ofreció para llegar al club al calificar la propuesta como un "proyectazo" y señalar que ambas partes se identifican en la propuesta. La cobertura actual no detalla si la directiva del Junior ha iniciado conversaciones formales con Osorio ni especifica cuáles son los otros candidatos considerados por la institución para ocupar el cargo vacante.